Редкий выход: родные дети Мадонны вместе пришли на модный показ в Париже

Брат и сестра с удовольствием позировали собравшимся фотографам.

Родные дети американской поп-певицы Мадонны, 26-летняя Лурдес Леон и 23-летний Рокко Ричи, вместе посетили показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже. Фотографиями мероприятия в сторис Instagram поделилась девушка.

И брат, и сестра были в приподнятом настроении, позируя на звездной красной дорожке перед показом женской коллекции весна/лето 2024. Для выхода в свет Лурдес выбрала черное мини-платье с длинными рукавами и открытыми плечами и черные туфли на каблуке, а волосы она собрала в аккуратную прическу.

Модель дополнила вечерний ансамбль огромными золотыми серьгами-кольцами и простым колье-подвеской.

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Лурдес Леон и Рокко Ричи Фото: Instagram/lourdesleon

Рокко, который, как и его отец, британский режиссер Гай Ричи, любит одежду в стиле 60-ых, надел черный длинный плащ в тонкую полоску. Под ним была эффектная атласная рубашка и брюки.

Лурдес — старшая дочь 65-летней королевы поп-музыки. Ее отцом является 57-летний пуэрто-риканский боксер-профессионал Карлос Леон, с которым певица встречалась три года в 90-х.

Риччи – второй ребенок артистки. Он родился в браке Мадонны с Гаем Риччи, который длился восемь лет. В 2008-м пара объявила о расставании.

Кроме родных детей, у исполнительницы есть еще приемные: 18-летний Дэвид Банда, 17-летняя Мерси Джеймс и 11-летние девочки-близнецы Стелла и Эстер.

Недавно Мадонна вернулась к репетициям своего предстоящего мирового турне Celebration, посвященного 40-летию ее творческой карьеры. Летом она была вынуждена прервать подготовку, поскольку попала в больницу с серьезной бактериальной инфекцией. Тогда ее семья готовилась к худшему, но врачам удалось стабилизировать состояние певицы.

Артистка начнет свой тур в Лондоне, после чего сделает остановки в Копенгагене, Барселоне, Париже, Милане и других местах.

Ранее Фокус писал, что Лурдес Леон появилась на вечеринке в прозрачном платье без белья.