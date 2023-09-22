Дочь Мадонны пришла на вечеринку Vogue в прозрачном платье (фото)

Девушка любит дерзкие и смелые наряды, как и ее легендарная мать.

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26-летняя дочь Мадонны Леон Лурдес пошла по стопам своей знаменитой матери и так же любит эпатировать публику. Девушка обожает откровенные наряды, снимается в очень пикантных фотосессиях, а с недавних пор пробует себя и как певица. Недавно Лурдес привлекла внимание публики, появившись на вечеринке Vogue Fashion Night Out в Мадриде, Испания. Выбор наряда удивил многих своей смелостью, пишет Hello.

Девушка надела длинное прозрачное платье с характерными черно-белыми горизонтальными полосами, перемежающимися замысловатым узором в японском стиле. Оно ниспадало с ее плеч и подчеркивало фигуру, создавая смелый силуэт, когда знаменитость позировала перед камерами. Было заметно, что мисс Леон совершенно проигнорировала бюстгальтер, добавив своему образу еще больше сексуальности.

Свой ансамбль Лурдес дополнила черной кожаной сумкой с серебряными ремешками-цепочками, которая идеально сочеталась с ее стильными черными кожаными ботинками до колена на каблуке. В качестве аксессуаров красавица выбрала блестящие продолговатые серьги-кольца, а волосы цвета воронового крыла оставила распущенными и гладко расчесанными.

Девушка не стала надевать под платье бюстгальтер Фото: Getty

В макияже девушка использовала мерцающие коричневые тени для век, объемную тушь для ресниц и кирпично-красную помаду.

Перед тем, как прилететь в Испанию, Лурдес активно включилась в Неделю моды в Нью-Йорке, посетив множество громких показов и мероприятий, включая запуск Victoria’s Secret "The Tour". Вместе с другими моделями она представила новинки бельевого бренда, который встал на путь инклюзивности и разнообразия.

Ранее Фокус писал, что дочь Мадонны вышла в свет в платье-сетке на голое тело.