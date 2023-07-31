Лурдес Леон обнаженной снялась в рекламе сумочек

Дочь Мадонны позировала с сумочками бренда Dion Lee.

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Лурдес Леон, дочь Мадонны и танцора Карлоса Леона, снялась в провокативной фотосессии для рекламного кампейна Dion Lee. Лурдес позировала обнаженной и с сумочками. Об этом пишет Page Six.

Дочь Мадонны, Лурдес Леон, стала лицом новой смелой кампании дизайнера Дион Ли. Она позировала обнаженной, чтобы продемонстрировать новую коллекцию бренда Cage Chain на фотографиях, которыми она поделилась в Instagram в понедельник.

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"Сумочки Dion Lee", — написала она под фотографиями, отметив бренд и фотографа Карлоту Герреро.

Лурдес Леон Фото: Instagram/lourdesleon Лурдес Леон Фото: Instagram/lourdesleon

На первом фото 26-летняя модель позирует в чем-то похожем на черный кожаный топ от бюстгальтера, украшенный цепочками, но на самом деле это две сумки, перевернутые набок.

Она дополнила образ подходящими сапогами выше колена с открытым носком и сделала яркий макияж.

К слову, каждая из сумочек, которые демонстрировала Лурдес, стоит 990 долларов.

Лурдес Леон в рекламной кампейне

Лурдес Леон не новичок в модельном бизнесе. Еще в детстве она снялась в клипе своей знаменитой матери, а после, повзрослев, она стала героиней многих рекламных кампейнов, в том числе для таких брендов, как Adidas by Stella McCartney и Mugler.

Недавно, она опубликовала новые фото как раз перед тем, как ее мать, поп-дива Мадонна, попала в больницу.

Сама Мадонна поблагодарила своих детей: Лурдес, Рокко Ричи, а также Дэвида, Мерси и близнецов Стеллу и Эстер за то, что они навестили ее в больнице и были рядом, когда ей требовалась их поддержка.

Размышляя о своем страхах, Мадонна написала в искреннем посте в Instagram в воскресенье, что "когда ее силы были на исходе, мои дети действительно пришли ко мне".

"Я увидела в них ту сторону, которую никогда раньше не видела. Это все изменило", — призналась певица.

В июне менеджер Мадонны рассказал, что у певицы "развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии". Знаменитость нашли без сознания в ее доме. До госпитализации она жаловалась на головокружения и плохое самочувствие.

Лурдес Леон в рекламной кампейне

Ранее Лурдес Леон позировала в откровенной фотосессии и рекламном кампейне для Mugler. Модные журналисты отметили, что девушка повторила образ своей знаменитой матери, надев полупрозрачный комбинезон.