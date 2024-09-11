5 стильных женских сумочек, которые будут в тренде этой осенью (фото)

Женская сумочка — это не просто красивый аксессуар, который способен подчеркнуть образ, но и удобный атрибут в котором девочки хранят свои секретики.

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С приходом нового сезона, когда цветовая палитра с ярко-зеленых цветов сменяется на теплые осенние — желтый, оранжевый, коричневый и бордовый, наступает время, когда хочется сменить свой стиль с легкого летнего на комфортный осенний. Именно поэтому персональный стилист Алена Сагирова специально для Фокуса рассказала, какие сумочки будут в моде осенью 2024.

Сумка Top Handle

Сумка Top Handle Фото: instagram.com/watchingukraine/

По словам стилистки, эта модель сумочек — элегантная классика на все времена.

"Структурированная и вместительная, сумка с верхней ручкой (Top Handle) — это настоящая классика, которая никогда не выходила и не выйдет из "чартов" актуальных сумок. Ее функциональный дизайн, сдержанность и элегантность делают эту модель идеальным выбором для любого события, будь то деловая встреча или вечерняя прогулка по городу", — пояснила Алена Сагирова.

Стилист также добавила, что сумки Top Handle подходит для тех, кто имеет более сдержанный стиль и одновременно желает оставаться в тренде. Недаром ее выбирают такие модницы, как Дуа Липа, которая также была замечена с этой стильной сумкой на прогулке.

Сумки с заклепками

Сумки с заклепками

Трендом осени 2024 также будут сумки с заклепками. По словам стилистки, это бунтарский минимализм.

"Если вы скучаете по стилю 2000-х, то радуйтесь — тренд на сумки с заклепками вернулся. Эти аксессуары непременно придадут образу акцент и немножко дерзости, ведь заклепки символизируют несколько агрессивную эстетику. В этом сезоне ведущие бренды и массмаркет активно интегрируют эти модели в свои коллекции", — пояснила стилист.

Сумка хобо

Сумка хобо Фото: instagram.com/watchingukraine/

Этот вариант сумок, по словам Алены Сагировой, это про комфорт и вместительность на каждый день.

"Сумка-хобо, с ее мягким, бесструктурным дизайном, снова на пике популярности благодаря своему практическому характеру. В мире, где ежедневный темп жизни только растет, такая сумка становится незаменимой для тех, кто всегда в движении. Ее универсальность позволяет вместить все необходимое, даже рабочий лэптоп, при этом выглядя стильно и расслабленно. Хобо — это символ удобства, которое не жертвует эстетикой", — добавила стилист.

Сумка карго

Еще одним вариантом на осень 2024 станет сумка карго — новый взгляд на милитари. По словам Алены Сагировой милитари-стиль всегда имел своих ценителей, но сейчас это направление получило новое дыхание в индустрии моды.

Сумка карго с квадратным силуэтом и функциональными карманами на поверхности, по словам стилиста, это идеальный баланс между практичностью и стилем. Если карго-штаны постепенно отходят на второй план, то их сумочка становится настоящим модным хитом. Практичная и стильная, она идеально впишется в гардероб любой модницы, отмечает Алена Сагирова.

Замшевая коричневая сумка

Замшевая коричневая сумка Фото: instagram.com/watchingukraine/

Замшевая коричневая сумка — безоговорочный маст-хэв осени 2024. По словам стилиста, когда дело доходит до определения тенденций нового сезона, некоторые оказываются более очевидны, чем другие. И так и получилось с коричневой замшевой сумкой. "Здесь, как говорят сошлись звезды, а именно цвет, текстура и форма. Насыщенный землистый оттенок с мягким плюшевым покрытием и полумягкой формой является идеальным дополнением ко многим ежедневным образам. Коричневый хорошо сочетается с различными цветами, включая те, которые чаще всего встречаются в капсульном гардеробе, такие, как кремовый, голубой, молочный, меланж, и так далее", — резюмировала Алена Сагирова.

Напомним, ранее мы писали, о топ-9 главных модных трендов осени 2024 года.

Кроме этого, Фокус писал, что будет в моде осенью: главные тренды сезона 2024.