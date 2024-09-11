5 стильних жіночих сумочок, які будуть в тренді цієї осені (фото)

Жіноча сумочка — це не просто гарний аксесуар, який здатний підкреслити образ, а й зручний атрибут, у якому дівчатка зберігають свої таємниці.

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Із приходом нового сезону, коли кольорова палітра з яскраво-зелених кольорів змінюється на теплі осінні — жовтий, оранжевий, коричневий і бордовий, настає час, коли хочеться змінити свій стиль з легкого літнього на комфортний осінній. Саме тому персональна стилістка Альона Сагірова спеціально для Фокусу розповіла, які сумочки будуть у моді восени 2024.

Сумка Top Handle

Сумка Top Handle Фото: instagram.com/watchingukraine/

За словами стилістки, ця модель сумочок — елегантна класика на всі часи.

"Структурована й містка, сумка з верхньою ручкою (Top Handle) — це справжня класика, яка ніколи не виходила і не вийде з "чартів" актуальних сумок. Її функціональний дизайн, стриманість і елегантність роблять цю модель ідеальним вибором для будь-якої події, чи то ділова зустріч, чи вечірня прогулянка містом", — пояснила Альона Сагірова.

Стилістка також додала, що сумки Top Handle підходить для тих, хто має стриманіший стиль і водночас бажає залишатися в тренді. Недарма її обирають такі модниці, як Дуа Ліпа, яка також була помічена з цією стильною сумкою на прогулянці.

Сумки із заклепками

Сумки з заклепками

Трендом осені 2024 також будуть сумки з заклепками. За словами стилістки, це бунтарський мінімалізм.

"Якщо ви сумуєте за стилем 2000-х, то радійте — тренд на сумки з заклепками повернувся. Ці аксесуари неодмінно нададуть образу акценту та трошки зухвалості, адже заклепки символізують дещо агресивну естетику. Цього сезону провідні бренди й масмаркет активно інтегрують ці моделі у свої колекції", — пояснила стилістка.

Сумка хобо

Сумка хобо Фото: instagram.com/watchingukraine/

Цей варіант сумок, за словами Альони Сагірової, це про комфорт і місткість на кожен день.

"Сумка-хобо, з її м’яким, безструктурним дизайном, знову на піку популярності завдяки своєму практичному характеру. У світі, де щоденний темп життя лише зростає, така сумка стає незамінною для тих, хто завжди в русі. Її універсальність дозволяє вмістити все необхідне, навіть робочий лептоп, маючи водночас стильний і розслаблений вигляд. Хобо — це символ зручності, яка не жертвує естетикою", — додала стилістка.

Сумка карго

Ще одним варіантом на осінь 2024 стане сумка карго — новий погляд на мілітарі. За словами Альони Сагірової, мілітарі-стиль завжди мав своїх поціновувачів, але зараз цей напрям отримав нове дихання в індустрії моди.

Сумка карго з квадратним силуетом і функціональними кишенями на поверхні, за словами стилістки, це ідеальний баланс між практичністю та стилем. Якщо карго-штани поступово відходять на другий план, то їхня сумочка альтернатива стає справжнім модним хітом. Практична та стильна, ця сумочка ідеально впишеться в гардероб будь-якої модниці, наголошує Альона Сагірова.

Замшева коричнева сумка

Замшева коричнева сумка Фото: instagram.com/watchingukraine/

Замшева коричнева сумка — беззаперечний мастгев осені 2024. За словами стилістки, коли справа доходить до визначення тенденцій нового сезону, деякі виявляються очевидними за інші. Так і вийшло з коричневою замшевою сумкою. "Тут, як кажуть, зійшлися зірки, а саме колір, текстура та форма. Насичений землистий відтінок із м’яким плюшевим покриттям та напівм’якою формою є ідеальним доповненням до багатьох щоденних образів. Коричневий добре поєднується з різноманітними кольорами, включно з тими, які найчастіше трапляються в капсульному гардеробі, як-от кремовий, блакитний, молочний, меланж тощо", — резюмувала Альона Сагірова.

Нагадаємо, раніше ми писали, про топ 9 головних модних трендів осені 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, що буде в моді восени: головні тренди сезону 2024.