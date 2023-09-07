Дочь Мадонны надела прозрачное мини-платье на мероприятие Victoriaʼs Secret

Откровенное платье создал американский дизайнер украинского происхождения.

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Лурдес Леон, старшая дочь Мадонны и танцора Карлоса Леона, в откровенном наряде посетила модное мероприятие Victoria's Secret на Неделе моды в Нью-Йорке, посвященного Всемирному туру бренда. Об этом пишет People.

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Лурдес Леон, которая также известна под псевдонимом Лолахол, позировала фотографам на розовой ковровой дорожке в едва заметном мини-платье от американского модельера украинского происхождения Натальи Феднер.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

Мини-платье было полностью изготовлено из натянутой металлической ткани, сплетенной в рыхлую сетку, похожую на паутину. Леон выставила напоказ свою обнаженную грудь, дополнив наряд черными трусиками-стрингами и босоножками на шпильке.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

"Наталья успешно разработала 100% металлическую ткань, которая растягивается в шести направлениях, — согласно описанию модного образа на сайте Феднер. — Он мгновенно принимает форму тела, принимая тепло владельца в течение 15 секунд, он одновременно удобен и прочен. Stretch Metal получил патент в 2021 году".

Напомним, Лурдес Леон снялась обнаженной в провокативной фотосессии для рекламного кампейна Dion Lee.

Ранее Лурдес Леон позировала в откровенной фотосессии и рекламном кампейне для Mugler. Модные эксперты отметили, что девушка повторила образ своей знаменитой матери, надев полупрозрачный комбинезон.