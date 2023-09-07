Дочка Мадонни одягла прозору мінісукню на захід Victoriaʼs Secret

Відверту сукню створила американська дизайнерка українського походження.

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Лурдес Леон, старша дочка Мадонни і танцюриста Карлоса Леона, у відвертому вбранні відвідала модний захід Victoria's Secret на Тижні моди в Нью-Йорку, присвяченого Всесвітньому туру бренду. Про це пише People.

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Лурдес Леон, яка також відома під псевдонімом Лолагол, позувала фотографам на рожевій килимовій доріжці в ледь помітній мінісукні від американської модельєрки українського походження Наталії Феднер.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

Мінісукня була повністю виготовлена з натягнутої металевої тканини, сплетеної в пухку сітку, схожу на павутину. Леон виставила напоказ свої оголені груди, доповнивши вбрання чорними трусиками-стрінгами і босоніжками на шпильці.

Лурдес Леон Фото: Getty Images

"Наталя успішно розробила 100% металеву тканину, яка розтягується в шести напрямках, — згідно з описом модного образу на сайті Феднер. — Він миттєво приймає форму тіла, приймаючи тепло власника протягом 15 секунд, він одночасно зручний і міцний. Stretch Metal отримав патент 2021 року".

Нагадаємо, Лурдес Леон знялася оголеною в провокативній фотосесії для рекламного кампейну Dion Lee.

Раніше Лурдес Леон позувала у відвертій фотосесії та рекламному кампейні для Mugler. Модні експерти зазначили, що дівчина повторила образ своєї знаменитої матері, одягнувши напівпрозорий комбінезон.