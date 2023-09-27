Топ-3 упражнения с собственным весом для плоского живота и тонкой талии

Для того чтобы иметь идеальное тело, не обязательно заниматься с тренером и использовать сложное оборудование. Главное – это ваше желание и простые, но эффективные упражнения, которые подтянут живот и сделают стройной талию.

Эта программа без оборудования укрепит мышцы брюшной полости, ведь, согласитесь, сложно переоценить важность мышц корпуса. Они помогают улучшить осанку, равновесие и стабилизацию позвоночника, а также используются в повседневных движениях, таких как ходьба, сидение и подъем тяжестей. Об этом пишет Fit and Well.

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Фото: Freepik

Как видите, тренировать мышцы корпуса крайне важно не только для красивой фигуры, но и для полноценного комфортного существования в обычной жизни, но выполнение бесконечных скручиваний может наскучить и отбить делание заниматься. Попробуйте пилатес — комплекс тренировок, которые направлены на развитии силы корпуса, гибкости и осознанности тела.

Эта экономичная программа пилатеса от Лили Сабри предназначена для проработки мышц живота и косых мышц живота (мышц вокруг талии) всего за четыре движения. Выполняйте этот комплекс упражнений регулярно и вы довольно быстро заметите значительный прогресс, видя, как меняется ваше изображение в зеркале.

Боковая планка

Боковая планка – простое, но очень эффективное упражнение для пресса и талии, но можно сделать его еще эффективнее, добавив подъемы и опускания.

Станьте в боковую планку, опуститесь, отведя ногу вперед, руку назад, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите планку с противоположной стороны.

Отжимания в планке

Фото: Freepik

Станьте в планку, как и в предыдущем упражнении. Свободная рука находится за головой, пускаясь из планки, соедините руку с противоположной ногой, дотронувшись до кончиков пальцев. Вернитесь в исходное положение. Повторите планку с противоположной стороны.

Подъем ног сидя

Сядьте на пол, обопритесь на руки позади себя. Поднимите ноги, разведите их, и опустите разведенные ноги вниз, не касаясь пола.

Комбинация движений в этих упражнениях задействует несколько групп мышц, в том числе прямые мышцы живота (шесть мышц пресса), косые мышцы живота (боковой пресс вокруг талии) и глубокие стабилизаторы корпуса.

Фото: Freepik

Люди часто используют термины "пресс" и "кор" как синонимы, но между тренировками пресса и корпуса есть разница. Мышцы живота составляют лишь одну часть корпуса, поэтому, если вы выполняете упражнения, ориентированные на пресс, вы, естественно, укрепляете корпус, но только его часть.

Если вы хотите получить все преимущества от более сильного корпуса, вам также необходимо регулярно выполнять комплексные упражнения по укреплению пресса параллельно с вашей текущей тренировкой, либо в рамках специальной тренировки, ориентированной на среднюю часть тела.

Хотя эта программа, основанная на пилатесе, она поможет укрепить основные мышцы и уменьшить жировые отложения вокруг живота, особенно если ваша цель — получить тонкую талию и увидеть кубики пресса на животе.

Невозможно убрать жировые отложения точечно, к примеру, только в области живота, но возможно уменьшить общее количество жира с помощью сбалансированной диеты и физических упражнений.

Напомним, если вы набрали несколько лишних кило и не можете застегнуть осеннюю жилетку, рекомендуем воспользоваться эффективными упражнениями, которые быстро вернут телу тонус и помогут сбросить вес.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.