Диетологи назвали 3 ошибки в диете, которые все время мешают вам похудеть

Процесс похудения зачастую изнурительный, поэтому требует терпения и определенного времени. Однако часто отсутствие результатов связано с определенными ошибками, которые совершают большинство людей, желающих похудеть.

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Если вы решили худеть самостоятельно, то наверняка столкнетесь с определенными сложностями, именно из-за того, что будете совершать ошибки. Если долгое время вы упорно не можете скинуть лишний вес, хотя, на ваш взгляд, все делаете правильно, вам следует узнать о распространенных ошибках, которые допускают многие люди, пытаясь похудеть. Об этом пишет She Finds.

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Диетологи Кимберли Марш, Джеймс Коллиер, Бланка К. Гарсиа, Эми Липперт и эксперт по здоровью доктор Виктория Гласс назвали самые популярные ошибки и поделились полезными советами, которые помогут быстро получить позитивные результаты в похудении.

Пропуск приема пищи

Фото: Freepik

Часто люди ошибочно полагают, что пропуская прием пищи, они соблюдают дефицит калорий, которые приведет к снижению веса. Однако это не так. Если вы пренебрегаете собой и не даете организму получать важные витамины и здоровую пищу, в которых он нуждается, похудеть здоровым способом не получится.

Бланка Гарсия отмечает, что вопреки распространенному мнению, что пропуск приема пищи способствует снижению веса, "большинство людей, которые пропускают приемы пищи, часто переедают". Она добавляет, что, некоторые люди пропускают наиболее важные приемы пищи, например, завтрак, вместо того, чтобы придерживаться более низкокалорийной диеты.

Вы можете похудеть, а затем снова вес, поскольку не даете организму питательные вещества, необходимые для его функционирования. "Часто они действительно теряют вес, но только в краткосрочной перспективе", — говорит Гарсия о тех, кто пропускает приемы пищи или придерживается слишком низкокалорийной диеты. "Как только целевой вес теряется, они возвращаются к старым привычкам в еде и набирают его снова, если не больше", — добавляет она.

Пропуск приемов пищи и нездоровая зацикленность на похудении могут помешать успешному снижению веса, говорит Гласс. "Путь к похудению должен быть последовательным, здоровым, прогрессивным изменением образа жизни, которое можно поддерживать с течением времени, а не ускоренным курсом", — объясняет она.

Сильный дефицит калорий

Фото: Getty Images

Хотя подсчет калорий — это здоровый способ точно знать, сколько и чего вы потребляете в определенный момент времени, вы не должны сильно ограничивать потребление необходимых питательных веществ. Другими словами, будьте осторожны и не переусердствуйте!

Если вы слишком сильно ограничите калории, ваше тело фактически замедлит метаболизм и будет сопротивляться похудению. По словам Марша, ваше тело перейдет в режим голодания и будет, наоборот, сохранять жир.

Липперт отмечает, что даже если вы похудеете из-за сильного ограничения калорий, то, скорее всего, легко наберете вес обратно. "Когда человек отказывается от низкокалорийного образа жизни и возвращается к обычному режиму питания, организм все еще находится в состоянии, когда ему требуется меньше калорий, поэтому он сохраняет все избыточное топливо", — говорит Липперт. "Очень сложно вернуть метаболизм туда, где он был до низкокалорийной диеты, и это неизбежно приводит к увеличению веса".

Достаточно просто перестать употреблять "пустые калории", такие, как напитки с сахаром (например, газированные напитки и алкоголь), и вместо этого пить черный чай, кофе и воду.

Коллиер добавляет, что потребуется как минимум три месяца, чтобы сбросить 5 кг, и шесть месяцев, чтобы 10 кг. "Быстрого решения не существует – это марафон, а не спринт", – продолжает он. "Лучшая диета — это та, которой вы можете придерживаться. Нет ничего идеального, но она может быть идеальной для вас, поэтому будьте реалистичны в отношении того, какой диеты вы сможете придерживаться в течение длительного времени".

Сдаться, когда прогресс замедляется

Фото: Freepik

Потеря веса — это долгосрочная игра, и может быть очень сложно сохранять вдохновение, особенно если вы не видите прогресса. Лучше всего худеть медленно и постепенно, объясняет Марш, и важно сказать себе, что вы можете "терять 0,5-1 кг в неделю", поскольку это более достижимая цель.

Если поначалу вы худели, а потом "все застопорилось, не сдавайтесь", говорит она, поскольку "ваше тело, возможно, просто приспосабливается". Поддерживать меньший вес так же важно, как и терять больше веса. Чтобы эффективно похудеть, говорит Гласс, "сформируйте здоровые отношения со своим телом, едой и следуйте рекомендациям профессионала, если вы хотите поддерживать положительные изменения с течением времени".

В конечном счете, важно помнить, что ключом к снижению веса здоровыми темпами является поддержание сбалансированной диеты, активный образ жизни и умеренность во всем.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.