От кофе до смузи: 5 лучших напитков для быстрого похудения

Если вы серьезно настроены на похудение, важно учитывать не только то, что вы едите, но и то, что пьете. Вода – отличный выбор, но давайте будем честными: иногда хочется чего-то другого и желательно того, что не навредит фигуре.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди во время диеты, — это то, что им надоедает однообразие еды и напитков, поэтому наличие большого разнообразия под рукой имеет решающее значение. Ключевой частью вашего пути к снижению веса должно быть планирование, особенно когда речь идет о списке продуктов, с которым вы отправляетесь в супермаркет. Запаситесь ингредиентами и наслаждайтесь множеством вкусных напитков, которые будут способствовать снижению веса. Об этом пишет Eat This, Not That.

Диетологи The Nutrition Twins® Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос поделились лучшими напитками для похудения, которые вы захотите пить каждый день.

Зеленый сок с мякотью

Зеленый овощной сок с мякотью – идеальный источник питательных веществ. Например, капуста, сельдерей и шпинат. "Пока вы сохраняете мякоть, вы пьете сок с низким содержанием калорий и сахара и получаете клетчатку, которая сдерживает голод", — говорят нам The Nutrition Twins.

Когда дело доходит до похудения, чем больше овощей и фруктов вы потребляете, тем лучше для вас. Фактически, исследования показывают, что употребление овощей играет ключевую роль в контроле веса у людей, генетически склонных к более высокому ИМТ или увеличению веса.

"Зеленые овощи также являются отличным источником мощных антиоксидантов, которые помогают справиться с воспалением, что особенно важно, когда речь идет о потере веса, поскольку воспаление затрудняет потерю веса", — добавляют The Nutrition Twins.

Гороховый протеиновый смузи

Хотите смузи? Добавьте гороховый протеин в свой смузи, чтобы сделать его полезным для похудения. Гороховый протеин содержит много клетчатки и белка, что позволит вам чувствовать сытость и избежать перекусов в течение долгого времени после его употребления.

"Комбинация белка и клетчатки также стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая сбои, которые вызывают тягу к сладкому и всплеск кортизола, вызывающий жир на животе", — отмечают The Nutrition Twins. "Кроме того, исследования показывают, что гороховый белок может помочь в потере веса, даже если калории не ограничены. Гороховый белок также полезен, когда речь идет о поддержании метаболизма, поскольку он является хорошим источником аминокислот с разветвленной цепью, которые имеют решающее значение для наращивания мышечной массы, ускоряющей обмен веществ. Фактически, было доказано, что гороховый белок способствует наращиванию мышечной массы так же, как и популярные протеиновые порошки на основе молочных продуктов".

Зеленый чай

Если вы любитель чая, вам понравится эта рекомендация. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые отлично помогают бороться с хроническими воспалениями, напрямую связанными с ожирением. Он также не содержит калорий.

"Он богат антиоксидантом галлатом эпигаллокатехина (EGCG), который, как показывают исследования, может способствовать сжиганию жира и увеличению метаболизма", — говорят The Nutrition Twins.

Кофе

Выпить чашку кофе без молока и сахара — отличный некалорийный способ насытиться кофеином и ускорить снижение веса. Исследования показывают, что кофе может помочь вам похудеть благодаря его свойствам, ускоряющим обмен веществ и сжигающим жир.

"Кофе также богат хлорогеновой, феруловой, кофейной и н-кумаровой кислотами, которые являются мощными антиоксидантами, снимающими воспаление и облегчающими потерю веса", — говорят The Nutrition Twins. "Кофе также может быть полезен для людей, придерживающихся интервального голодания, пропускают завтрак по утрам и употребляют кофе, чтобы облегчить чувство голода. Просто помните, что если вы пьете кофе с молоком или добавляете сахар, то это добавит калорий и если вы периодически голодаете и пьете такой кофе во время голодания, это может нарушить его".

Вода с кельтской солью

Старый добрый H2O, возможно, не самый аппетитный вариант в этом списке, но он играет ключевую роль в потере веса. "Ваше тело на 60% состоит из воды, а вода необходима во всех процессах организма, включая эффективный и быстрый обмен веществ", — объясняют The Nutrition Twins. "Вода также действует как средство подавления аппетита".

Если вы пьете воду для гидратации вне еды и часто мочитесь или все еще испытываете обезвоживание, попробуйте добавить в воду щепотку кельтской соли. "Кельтская соль содержит важные минералы и электролиты, которые помогают доставлять воду в клетки, чтобы она могла питать митохондрии и зажигать вашу энергию, поддерживая работу мышц и мозга", — говорят The Nutrition Twins. "Это означает лучшие тренировки, лучшую познавательную способность и меньшую восприимчивость к побуждению повысить энергию с помощью сахара".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.