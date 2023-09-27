Деми Мур пришла на показ Saint Laurent в полупрозрачном ансамбле (видео)

Над образом звезды поработал известный голливудский стилист Брэд Горески

В Париж, где сейчас проходит Неделя моды, слетелись не только известные в мире fashion личности, но и множество мировых звезд. Не стала исключением и 60-летняя американская актриса и модель Деми Мур. На своей странице в соцсети она поделилась видео, как позирует на фоне сверкающей Эйфелевой башки перед показом новой коллекции Энтони Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent.

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На Деми – черное полупрозрачное облегающее платье в пол с открытым плечом и длинными рукавами. Образ она дополнила остроносыми черными туфлями на шпильке из лакированной кожи с открытой пяткой и солнцезащитными очками. Свои длинные волосы актриса оставила распущенными.

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Над внешним видом звезда поработал знаменитый американский стилист Брэд Горески, о чем он тоже сообщил в Instagram. Среди его клиенток – Джессика Альба, Кристина Риччи, Рашида Джонс, Кейли Куоко и Минка Келли.

Во время шоу Деми вместе с британской супермоделью Кейт Мосс позировали фотографам в обнимку, и эти кадры звезда также показала своим поклонникам. На Кейт был черный костюм из жакета и юбки и белая блуза с глубоким вырезом.

Деми Мур – завсегдатай недель моды и светских тусовок. Она с удовольствием выгуливает там брендовые наряды и демонстрирует свою неувядающую красоту.

Ранее Фокус писал о том, что актриса появилась на показе Fendi в рамках Миланской недели моды в роскошном коралловом ансамбле..