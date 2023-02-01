Эштон Кутчер рассказал о скандальном разводе с Деми Мур

Эштон Кутчер снялся для обложки Esquire и дал откровенное интервью.

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44-летний Эштон Кутчер стал звездой нового номера Esquire и, пожалуй, впервые откровенно высказался о своем разводе с актрисой Деми Мур. Пара прожила в браке восемь лет, однако расставание было болезненным и скандальным. Интервью с актером вышло в онлайн-версии глянца.

Эштон в последний раз снимался в полнометражном фильме девять лет назад. Сейчас на его счету только короткие роли второго плана в нескольких сериалах. Скоро на экраны выйдет романтическая комедия "К тебе или ко мне?", в которой он играет вместе с Риз Уизерспун.

Причину настолько долгого перерыва Эштон, бывшая звезда молодежных комедий, не поясняет. Сейчас он счастлив в браке с Милой Кунис и занят воспитанием детей.

[ + – ] Эштон Кутчер для Esquire

Однако он наконец готов поговорить о своем скандальном разводе с Деми Мур. Они поженились в 2004 году, а в 2011 году подали на развод. Окончательно супруги развелись в 2013 году.

Деми в своей книге мемуаров отмечала, что Эштон злоупотреблял алкоголем и склонил ее к групповому сексу.

Эштон говорит, что он болезненно пережил расставание с женой, которая была старше его на 16 лет.

"Ничто так сильно не заставляет тебя почувствовать себя неудачником. Развод — это полный провал, это значит, что ты не справился с браком. Унизительно и стыдно", — заявил он.

Он признается, что старался быть хорошим отчимом для троих дочерей Деми от Брюса Уиллиса и очень хотел, чтобы у них был их собственный ребенок.

"Я люблю детей. Я бы не женился на женщине, у которой трое детей, если бы я не любил детей. Идея завести еще одного ребенка была невероятной", — но, как известно, Деми пережила выкидыш и вторичная попытка забеременеть с помощью ЭКО не была успешной.

"Потеря ребенка, о котором вы думаете, что он у вас будет, очень, очень болезненна. Каждый справляется с этим по-разному", — говорит Эштон, но не признается, как справлялся с потерей. У Деми начались проблемы с алкоголем, а он, по слухам, начал ей изменять.

Так что когда он начал встречаться с Милой Кунис, она честно ему сказала, что он был мудаком.

Кутчер вспоминает, что переспросил, а она ответила, не моргнув глазом: "Да, ты был мудаком целых два года".

[ + – ] Эштон Кутчер для Esquire

По его словам, он знал, что недостоин ее, но работал над собой, старался исправиться и в итоге у них начались отношения, результатом которых стали двое детей и брак.

По словам Эштона, он знает, что его жена "намного круче, чем он".

"Я всегда ею восхищался, ее талантом, ее умениями", — сказал он.

Кутчер и Кунис познакомились много лет назад на съемочной площадке сериала "Шоу 70-х", где они играли влюбленную пару: тогда актеру было 20 лет, а его будущей жене — 15. Встречаться же они начали только в 2012 году, когда Эштон расстался с Деми Мур.

Он говорит, что старается охранять своих детей от внимания папарацци. Но после выхода мемуаров Деми, это не сработало.

"Я был чертовски зол", — признается он, говоря о выходе книги.

"Я, наконец, дошел до того, что пресса действительно перестала обращать внимание на нашу семью, а на следующий день папарацци торчат у школы моих детей", — но они это пережили и сейчас актер в гармонии с самим собой.

Напомним, мемуары Деми Мур вышли в 2019 году. В книге актриса откровенно рассказала о том, как ее мать продала ее за 500 долларов, и о изменах Эштона.