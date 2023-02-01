Ештон Кутчер розповів про скандальне розлучення з Демі Мур

Ештон Кутчер знявся для обкладинки Esquire і дав відверте інтерв'ю.

Related video

44-річний Ештон Кутчер став зіркою нового номера Esquire і, мабуть, уперше відверто висловився про розлучення з акторкою Демі Мур. Пара прожила в шлюбі вісім років, проте розставання було болючим і скандальним. Інтерв'ю з актором вийшло в онлайн-версії глянцю.

Ештон востаннє знімався в повнометражному фільмі дев'ять років тому. Зараз на його рахунку лише короткі ролі другого плану в кількох серіалах. Незабаром на екрани вийде романтична комедія "До тебе чи до мене?", де він грає разом із Різ Візерспун.

Причину такої тривалої перерви Ештон, колишня зірка молодіжних комедій, не пояснює. Зараз він щасливий у шлюбі з Мілою Куніс і зайнятий вихованням дітей.

[ + – ] Ештон Кутчер для Esquire

Однак він нарешті готовий поговорити про своє скандальне розлучення з Демі Мур. Вони одружилися 2004 року, а 2011 року подали на розлучення. Остаточно подружжя розлучилося у 2013 році.

Демі у своїй книзі мемуарів зазначала, що Ештон зловживав алкоголем і схилив її до групового сексу.

Ештон каже, що він болісно пережив розлучення з дружиною, яка була старша за нього на 16 років.

"Ніщо так сильно не змушує тебе почуватися невдахою. Розлучення — це повний провал, це означає, що ти не впорався зі шлюбом. Принизливо та соромно", — заявив він.

Він зізнається, що намагався бути добрим вітчимом для трьох дочок Демі від Брюса Вілліса й дуже хотів, щоб у них була їхня власна дитина.

"Я люблю дітей. Я б не одружився з жінкою, яка має троьох дітей, якби я не любив дітей. Ідея завести ще одну дитину була неймовірною", — але, як відомо, Демі пережила викидень і повторна спроба завагітніти за допомогою ЕКЗ не була успішною.

"Втрата дитини, про яку ви думаєте, що вона у вас буде, дуже, дуже болюча. Кожен справляється з цим по-різному", — говорить Ештон, але не зізнається, як справлявся зі втратою. У Демі почалися проблеми з алкоголем, а він, за чутками, почав зраджувати.

Отже, коли він почав зустрічатися з Мілою Куніс, вона чесно сказала йому, що він був мудаком.

Кутчер згадує, що перепитав, а вона відповіла, не кліпнувши оком: "Так, ти був мудаком цілих два роки".

[ + – ] Ештон Кутчер для Esquire

За його словами, він знав, що не вартий її, але працював над собою, намагався виправитися та в результаті у них почалися стосунки, результатом яких стали двоє дітей і шлюб.

За словами Ештона, він знає, що його дружина "набагато крутіша, ніж він".

"Я завжди нею захоплювався, її талантом, її вміннями", — сказав він.

Кутчер і Куніс познайомилися багато років тому на знімальному майданчику серіалу "Шоу 70-х", де вони грали закохану пару: тоді актору було 20 років, а його майбутній дружині — 15. Зустрічатися вони почали тільки у 2012 році, коли Ештон розлучився з Демі Мур.

Він каже, що намагається охороняти своїх дітей від уваги папараці. Але після виходу мемуарів Демі це не спрацювало.

"Я був страшенно злий", — зізнається він, говорячи про вихід книги.

"Я нарешті дійшов до того, що преса дійсно перестала звертати увагу на нашу родину, а наступного дня папараці стирчать біля школи моїх дітей", — але вони це пережили, і зараз актор у гармонії з самим собою.

Нагадаємо, мемуари Демі Мур вийшли 2019 року. В книзі акторка відверто розповіла про те, як її мати продала її за 500 доларів, і про зради Ештона.