Принцесса на стиле: шесть самых красивых пальто Кейт Миддлтон на осень 2023

Жена принца Уильяма любит и умеет носить пальто, которых в ее гардеробе не пересчитать.

Осень – пора пальто. Этот предмет верхней одежды не только согреет в прохладные дни, но и позволяет создать самые разнообразные ансамбли – от делового до кэжуал. Принцесса Уэльская Кэтрин – из тех женщин, которые вывели пальто на новую высоту, поскольку так, как она умеет их носить и сочетать с другими вещами, не умеет, наверное, больше никто. Кейт чаще всего выбирает пальто для визитов и официальных церемоний, и каждый раз они соответствуют времени и месту. Фокус собрал пять самых ярких ансамблей жены принца Уильяма, где акцентным предметом является пальто. Возможно, какой-то из образов станет для кого-то вдохновляющем при составлении собственного ансамбля.

Кейт Миддлтон чаще всего предпочитает платья-пальто, которые идеально сидят на ее фигуре и имеют длину ниже колена или миди. К ним она подбирает замшевые туфли на среднем каблуке. Еще один любимый фасон Кейт – прямые пальто и пальто с поясом.

Фантастика в цвете фуксии

Принцесса Уэльская появилась в платье-пальто от Emilia Wickstead на церемонии приветствия президента Сирила Рамафосы 22 ноября прошлого года. Нему она подобрала в таком же цвете головной убор, а клатч и туфли были коричневого цвета, гармонично завершая весь ансамбль.

Минималистический кемел

Во время своего визита в общественный центр The Street Кейт Миддлтон сочетала это минималистское пальто Max&Co Longrun с однотонным костюмом, доказав, что total look в пастельных цветах даже самый пасмурный день сделают теплым и светлым.

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Это пальто – одно из самых любимых у Кейт Фото: Getty Images

Невероятный бордовый

Кейт надела это новое платье-пальто бордового цвета от Eponine London во время своего визита в собор Святого Давида в начале сентября. Пальто с интересными деталями на поясе принцесса дополнила замшевыми туфлями в тон и такого же цвета шляпкой.

Фото: Getty Images

Благородный коричневый

Пальто от Hobbs London Celeste каштанового цвета Кэтрин надела во время посещения Национального морского музея Корнуолла. Интересный акцент ему предавали коричневый ремешок на талии, а также ремешки на рукавах. Под него Кейт выбрала коричневые замшевые сапоги на каблуке.

В этом пальто Hobbs Кейт уже появлялась на публике в 2012 году.

Фото: Getty Images

Королевский апельсин

Во время посещения Кардиффского замка со своей дочерью принцессой Шарлоттой Кейт выглядела потрясающе в оранжевом приталенном пальто миди от Eponine London, которое отлично сочеталось с простыми, но элегантными туфлями на каблуках. Такой цвет – весьма смелый, но кто сказал, что осень – не время для буйства красок?

Роскошный изумруд

Зеленый – любимый цвет принцессы Уэльской, поэтому неудивительно, что в ее гардеробе найдется немало вещей, в том числе и пальто, этого оттенка. Особенно любит Кейт двубортное изумрудно-зеленое пальто от Catherine Walker, а также похожее шерстяное пальто от Alexander McQueen.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в деловом костюме модного цвета осени 2023.