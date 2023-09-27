Кейт Мосс прилетела в Париж с 36-летним бойфрендом (фото)

Несмотря на слухи о расставании пары, они появились вместе во французской столице.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс прилетела в Париж в преддверии Недели моды со своим возлюбленным, 36-летним Николаем фон Бисмарком. Об этом пишет Daily Mail.

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Супермодель и фотограф, похоже, все еще вместе после того, как начали распространяться слухи о том, что они прекратили свой восьмилетний роман. Выйдя на улице во французской столице, Кейт выглядела шикарно в черной атласной блузке с баской и элегантных брюках. Она дополнила ансамбль туфлями на каблуке с открытым носком и стильными солнцезащитными очками.

Ее спутник был в черном шерстяном пальто, вязаном свитере и солнцезащитных очках в черепаховой оправе. К паре присоединилась Деми Мур, которая выглядела как всегда стильно в черном пиджаке и облегающих джинсах. 60-летняя актриса надела под блейзер яркий джемпер с графическим принтом и держала на руках свою собаку.

Напомним, слухи о расставании Николая с Кейт впервые начали распространяться, когда в июле его заметили около отеля в компании модели Камиллы Роу. На прошлой неделе Николая и Кейт в последний раз видели вместе и ни один из них не говорил о статусе своих отношений.

Ранее Фокус писал, что Кейт Мосс снялась в новой рекламе модного бренда Bing.