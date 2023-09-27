Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая хочет сыграть свадьбу в Крыму

Певица призналась, что это особенное место, и именно там она хочет собрать всех друзей.

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, где они с бойфрендом планируют сыграть свадьбу. Певица рассказала в интервью Евгению Клопотенко для шоу "Пекельні борошна", что и она и ее жених, музыкант и motion-дизайнер группы Hawx Павел Тараненко, мечтают пожениться в Крыму.

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"Мы подумали, что будем праздновать победу Украины нашей свадьбой. В идеале — где-то возле моря. Где в Украине самое лучшее море? В Крыму. Хочется собрать всех друзей где-то в очень интересном месте, хочется, чтобы всем было кайфово. Море, Ялта. Платье — классика. Белое или молочное. Пляжный вариант, легкое и прикольное", — рассказала Александра Зарицкая.

Александра Зарицкая и Павел Тараненко

Павел Тараненко сделал ей предложение в Венеции в апреле этого года. Но это не была романтическая поездка, а скорей рабочий визит. Павел знал, что его избраннице нужно особенное, даже "киноматографичное" предложение, которое бы запомнилось.

Зарицкая была на концертах в Испании, а Павел ездил в Германию за автомобилем для военнослужащих ВСУ.

Александра Зарицкая и Павел Тараненко

"Он все спланировал, чтобы я ехала назад, и мы встретились в Венеции. Я поняла, что будет какая-нибудь история. Он нашел точку, где это будет красиво, очень переживал, покраснел. Это было очень смешно. Он поставил камеру со словами "Пусть она здесь стоит просто так". Потом он встал на одно колено… Мне было так приятно, что он заморочился", — рассказала певица, отметив, что этот эпизод запомнится надолго.

Певица призналась, что они встречаются больше года, но не помнят свою годовщину, потому что это неважно. И Павел – ее первая любовь, потому что у нее никогда не было серьезных отношений.

Напомним, ранее Александра Зарицкая рассказывала, что ее дом под Гостомелем ограбили российские военные. Она призналась, что ВС РФ вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность. Украли даже микрофон, но потеряли по дороге и его потом вернули артистке.