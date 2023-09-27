Королева Летиция появилась на публике в платье за 1500 гривен

Монаршая особа появилась в приподнятом настроении, вручая награды и позируя для фотографий.

51-летняя королева Испании Летиция посетила церемонию вручения награды Retina Eco в Фонде Королевской фабрики гобеленов в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

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Для мероприятия монаршая особа выбрала стильное платье за 1500 гривен, продемонстрировав свои подтянутые руки. Летиция была в бирюзовом макси-платье без рукавов от Zara и черных туфлях на каблуке с открытой пяткой от Aquazzura.

Королева Летиция на церемонии Retina Eco в Мадриде Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров испанская королева выбрала изумрудные серьги Tous jewelry.

Известно, что мать двоих детей соблюдает строгую диету и занимается физическими упражнениями. Летиция встает в 7 утра и начинает день со своего особого вида йоги Айенгара, в котором упор делается на точность и выравнивание, а позы удерживаются дольше среднего, чтобы помочь нарастить силу и привести мышцы в тонус.

Эта форма йоги не только считается полезной для тех, кто хочет похудеть, но также оказывает ряд преимуществ для нервной системы, иммунной системы и качества сна. Кроме того, королева любит кардиотренировки и часто совершает пробежки, или гуляет по садам дворца Сарсуэла в Мадриде.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция продемонстрировала стильный твидовый пиджак.