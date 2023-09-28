Деми Мур позировала в черно-белом образе для рекламы сериала

Также обложку глянца украсили Дайан Лейн и Хлоя Севиньи.

60-летняя американская актриса и модель Деми Мур позировала для обложки Town and Country Magazine со своей собакой Пловом.

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Трио, казалось, было одето в честь известного черно-белого бала Трумэна Капоте, что является подходящей темой, поскольку статья посвящена их работе в предстоящем сериале "Вражда: Капоте против лебедей".

Мур позировала в обтягивающем черно-белом платье с пайетками и длинными рукавами. Волосы знаменитости были собраны назад в гладкий пучок, и на ней была соответствующая широкополая шляпа. Воротник из красных шелковых роз обрамлял ее лицо. Мать троих детей сделала естественный макияж и взяла на съемку своего любимого пса Плова.

Деми, Дайан и Хлоя играют главные роли вместе с Наоми Уоттс и Молли Рингуолд в сериале, разработанном Райаном Мерфи. В центре внимания писатель Трумэн Капоте и группа светских людей Нью-Йорка, которых он называл "Лебедями".

Ранее Фокус писал, что Деми Мур пришла на показ Saint Laurent в полупрозрачном ансамбле.