Анджелина Джоли снялась для Vogue в эффектной фотосессии и дала откровенное интервью

Актриса, продюсер, а теперь и дизайнер, рассказала о своем новом проекте Atelier Jolie.

В ноябре Анджелина Джоли, актриса, режиссер и бывший посол доброй воли и специальный посланник ООН по делам беженцев откроет двери Atelier Jolie. Она хочет сделать из этого бренда пространство для сотрудничества, своего рода культурный центр и дизайнерскую мастерскую, сочетающую услуги по пошиву одежды и вторичной переработке. Джоли намеревается работать вместе с организациями, поддерживающими беженцев. И о своих планах она рассказала американскому Vogue. Снимки для статьи сделала легендарная Энни Лейбовиц.

Для своего Atelier Jolie Анджелина выбрала культовое место, дом под номером 57 по Грейт-Джонс-стрит в Нью-Йорке.

Энди Уорхол купил это двухэтажное здание в 1970 году, а десять лет спустя, вскоре после их знакомства, сдал второй этаж своему другу, художнику Жану-Мишелю Баския.

А теперь, когда фасад почти полностью покрыт граффити, кажется, что каждый уличный художник в радиусе 30 миль отдал дань уважения художникам, которые здесь творили.

Ателье Джоли в Нью-Йорке

"Возможно, мы сможем что-то сделать со всем этим искусством", — говорит Анджелина Джоли. Для фотосессии и интервью она прилетела из Италии. И рассказывает, что место для своего ателье выбирала вместе с дочкой Захарой.

Ее старшая дочь, 18-летняя Захара, студентка колледжа Спелман в Атланте, наткнулась на это место во время поиска торговых площадей в центре города. В тот момент, когда они вошли в дверь, они поняли, что поиски окончены.

"Я могу быть очень импульсивной, но Захара такая приземленная, решительная и вдумчивая. Когда она одобрила, я почувствовала, что мы оба приняли правильное решение", — вспоминает Джоли.

"За прошедшие годы я познакомилась со многими мастерами — очень способными, талантливыми людьми — и мне бы хотелось, чтобы они совершенствовались", — говорит Джоли, проводя экскурсию по помещению перед тем, как подрядчики приступят к работе.

Анджелина Джоли

В список ее соавторов входят лондонская модистка Джастин Смит, американский художник Дюк Райли и южноафриканский кружевник Пьер Фуше.

Но Джоли говорит, что дело не в моде. "Я не хочу быть маститым модельером. Я хочу построить дом, чтобы другие люди могли стать такими", — отмечает она. Цель Анджелины Джоли — создать сообщество, и в этом смысле ее проект ломает традиционный стереотип знаменитостей, который часто усиливает культ личности его основателя.

Тур по Atelier Jolie начинается на втором этаже, светлом чердаке с высокими потолками, открытыми стропилами и скамейками из переработанного дерева, где вскоре команда портных откроет магазин.

Сама Джоли моделирует пару шерстяных серых брюк, которые будут изготавливаться на заказ. В магазине также будут наборы для ремонта на дому и площадка для самостоятельного обучения, которой посетители смогут пользоваться бесплатно.

Хотя с тех пор, как здесь жил Баския, его студия принадлежала многим людям, его следы все еще здесь остались, например граффити-тег SAMO© — то, что он придумал вместе со своим другом Элом Диасом — нацарапано на бетонном полу.

А пока Джоли набирает команду, у нее уже есть главный операционный директор бренда Хелен Абоа и Джайлс Дьюли, который консультирует проект по вопросам корпоративного влияния, но начал свою карьеру как фотограф.

"За последние 20 лет, документируя истории, я видел негативное влияние западного потребительства на развивающиеся страны — детский труд, незаконную добычу полезных ископаемых, загрязнение окружающей среды в результате окрашивания тканей, эксплуатацию фермеров и многое другое", — он говорит.

По его мнению проект Джоли может оказать невероятное положительное влияние на ремесленников, которых часто не признавали и недооценивали.

"Но у нас также есть возможность начать разговор об эксплуатации рабочих, загрязнении окружающей среды и отходах", — говорил он.

Есть признаки того, что команда начинает обосновываться на новом месте: над дверным проемом висит чистый холст, на котором белой аэрозольной краской нанесен логотип Atelier Jolie.

"Это тренировался мой сын", — с гордостью говорит Джоли о 19-летнем Паксе, который вместе с Захарой ​​активно работал в Atelier Jolie.

Будучи матерью-одиночкой шестерых детей, Джоли считает такие крупные начинания проектом для всей семьи, и она раскрывает эту тему как экспансивно, так и лично, когда разговор заходит о ее детях.

"Мне было 26, когда я стала матерью. Вся моя жизнь изменилась. Наличие детей спасло меня — и научило жить в этом мире по-другому. Думаю, я бы могла погибнуть, если бы не хотела жить ради них. Они лучше меня. Конечно, я мать, и, надеюсь, это будет для них безопасным местом. Но я также и та, над кем они смеются", — признается актриса.

Анджелина Джоли

По пути вниз она и Дьюли решают устроить своего рода арт-эксперимент своими руками: сегодня Джоли кутается в один из своих фирменных тренчей кремового цвета от экологичного бренда Another Tomorrow, но она тут же снимает его, чтобы показать татуировки.

"Мы пытаемся выяснить, сможем ли мы сфотографировать татуировки и превратить их в нашивки", — говорит Джоли.

Татуировки на теле актрисы включают фразу на арабском языке, идущую вдоль ее правой руки, что переводится как "сила и надежда", и еще одну на итальянском языке — "она все еще вертится", фразу, которую приписывают Галилею.

"Мои дети закатили бы глаза, если бы они были здесь. В молодости я была мрачным панком, а не популярной девочкой. Я ходила по комиссионным магазинам, разрезала вещи, прожигала в них дырочки сигаретами: такой я была, будучи подростком. И я не променяла бы эту часть себя ни на что на свете. Возможно, именно эта часть меня хочет дать отпор", — говорит актриса.

Анджелина Джоли c детьми

Для бунтарки, стиль одежды Джоли слишком тяготеет к минималистическому и монохромному, с явно сдержанным и консервативным уклоном.

Как женщина, которая на протяжении десятилетий занималась гуманитарными делами, она явно много работала, чтобы сосредоточиться на том, что она делает, а не на том, что на ней надето.

Она предпочитает делать покупки сама и работать с портными, а не со знаменитыми стилистами. Хотя она не хочет этого признавать, ее подход к моде оказал огромное влияние. Каждый стильный шаг, который она делает, тщательно анализируется фанатами в социальных сетях, а ее кажущееся нежелание выставлять себя напоказ только способствует нынешнему интересу ко всему, что связано с тихой роскошью.

В наши дни модный веб-сайт, который успешно идентифицирует выбор Джоли, казалось бы, ничем не примечательной обуви для аэропорта, может привлечь сотни тысяч поклонников. И именно эту силу Джоли надеется использовать во благо.

"Мне кажется немного забавным, что мы вовлечены в моду — я не думаю, что кто-то из нас слишком "модный", — говорит она, имея в виду и себя, и своих детей. "Но поскольку мы живем в своей одежде, она во многом является частью нас самих, и это важно исследовать, особенно для молодежи".

Анджелина Джоли на обложке Vogue

По словам Джоли, концепция ее нового проекта родилась из желания напрямую обсудить темы самопрезентации и идентичности. Она вспоминает одну такую ​​важную семейную дискуссию вокруг премьеры ее фильма Marvel "Вечные" в Лос-Анджелесе в 2021 году.

"Я не говорю детям, как одеваться. Никто не должен никуда идти, если не хочет, а если не хочет наряжаться, то и не обязан", — но тогда ее дети решили нарядиться. И Джоли решила превратить их появление на красной ковровой дорожке в круговой эксперимент, собирая вещи из своего шкафа и предоставляя детям возможность выбирать.

Шайло тогда носила платье Габриэлы Херст со складками, Захара выбрала великолепное платье Elie Saab, расшитое бисером, а Нокс выбрал что-то в магазине винтажной одежды.

Вместе с Джоли будет сотрудничать Габриэла Херст и бренд Chloé. Они уже создали капсульную коллекцию, состоящую из вечерней одежды, вдохновленной тихой и утонченной чувственностью Джоли.

Напомним, ранее Анджелина Джоли наняла свою 15-летнюю дочь Вивьен ассистенткой. Девочка будет работать на предстоящем бродвейском спектакле "Аутсайдеры".