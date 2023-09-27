Как восстановить волосы после лета и жары: 5 полезных советов от эксперта

Солнце, морская вода или хлорированная в бассейне, негативно влияют на волосы. Часто после лета они не имеют блеска и на вид, как искусственные. Специально для Фокуса парикмахер Ольга Иванова рассказывает, как "оживить" свои волосы и вернуть им здоровье и блеск.

Осень — период восстановления кожи и волос после летней жары, ведь именно в это время начинают всплывать на поверхность все проблемы: выпадение волос, сухость, тусклый вид и тому подобное. Стоит уделить внимание волосам, ведь впереди не менее агрессивное время года, поэтому стоит встретить ее в полной боевой готовности. Как позаботиться о волосах, чтобы вернуть им здоровье и блеск, Фокусу рассказала колорист-парикмахер Ольга Иванова.

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Волосы разные и в соответствии с типом, нужно подбирать средства по уходу. Именно здесь пригодятся советы профессионального мастера, который поможет быстро устранить проблему и привести волосы в порядок, не тратя при этом деньги на кучу ненужных средств. Но после летнего сезона у многих общая проблема — сухость волос.

"После лета волосы нуждаются во влаге, в первую очередь, потому что ее отсутствие делает их непослушными и безжизненными", — говорит Ольга Иванова.

Итак, первое, что вам нужно сделать, это позаботиться об увлажнении волос. А помогут в этом 5 средств, которые обязательно должны быть в вашем арсенале, если вы хотите быть обладательницей красивой и густой шевелюры.

Шампунь

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Чтобы увлажнить волосы, нужно, в первую очередь, использовать специальные шампуни, которые помогут преодолеть сухость. Увлажняющие шампуни, кстати, одновременно увлажняют и волосы, и кожу головы.

"Увлажняющие шампуни не перегружают волосы, хорошо промывают кожу головы и смягчают волосы", — отмечает парикмахер.

Кондиционер

Кондиционер для волос часто считают какой-то дополнительной опцией ухода, однако это не так. Кондиционер нужно наносить сразу после мытья головы шампунем, ведь именно кондиционер очищает волосы и делает их мягкими и шелковистыми. После использования кондиционера волосы становятся более ухоженными и блестящими, меньше путаются и легче укладываются.

"Нужно выбирать кондиционер, который также будет способствовать увлажнению и чередовать его с маской (одно мытье — маска, второе — кондиционер)", — советует Ольга Иванова.

Маска

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"Также полезной будет восстанавливающая маска с аминокислотами, которые могут проникнуть глубоко в волосы и наполнить их, удерживая влагу внутри, тогда волосок становится более эластичным", — отмечает Ольга Иванова.

Маска нужна для глубокого восстановления поврежденных волос и может заменить бальзам, однако она имеет более концентрированный состав, поэтому часто использовать ее нельзя. Именно поэтому эксперт советует чередовать маску и кондиционер.

Крем для волос

"Замените масло для волос на несмываемый крем, в нем есть увлажняющие компоненты, которые наполняют волосы, и масла, которые закрывают влагу и делают кутикулярный слой волос более гладким и блестящим", — советует парикмахер.

Спрей

Фото: Getty Images

Плохая осенняя погода с ветром, дождем и чрезмерной влажностью только добавляет хлопот волосам, поэтому надо позаботиться о защите от этих факторов и использовать специальные защитные средства.

"Когда начинается влажная погода, прическа часто выглядит распущенной и непослушной. Советую использовать ботокс-спреи для волос. Они обволакивают волосы, защищая их от распушивания при чрезмерно влажной погоде. Также эти спреи хорошо защищают от пересушивания и другого негативного воздействия", — отмечает эксперт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.