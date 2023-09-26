Топ-9 продуктов с высоким содержанием цинка, которые ускорят рост волос

Цинк необходим организму, так как он защищает наши клетки и ДНК. Следовательно, регулярное употребление продуктов, содержащих цинк, оказывает положительное влияние на здоровье и рост волос.

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Цинк просто необходим, если вы хотите быть обладательницей густых и объемных волос. Этот микроэлемент способствует росту волос и борется с их выпадением, укрепляя волосяные фолликулы. Он также помогает регулировать выработку кожного сала на головы, уменьшая перхоть и создавая здоровую среду для роста волос. Вот 9 лучших продуктов, богатых цинком, которые помогут вам быстро отрастить волосы. Об этом пишет Health Shots.

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Устрицы

Фото: Pixabay

Устрицы богаты кальцием, железом, омега-3 и цинком. Именно он регулирует выработку кожного сала, что в конечном итоге защищает кожу головы и волосы, сохраняя их увлажненными. Он также предохраняет кожу головы от сухости, а волосы от ломкости.

Шпинат

"Шпинат, листовой зеленый овощ, содержит цинк и другие важные минералы, такие как железо, витамины А и С, фолиевую кислоту и т. д., которые способствуют росту волос", — говорит доктор Ринки Капур. Цинк помогает поддерживать белки волос, делая волосы сильными и устойчивыми к повреждениям. С другой стороны, высокое содержание железа гарантирует, что волосяные фолликулы получают достаточное количество кислорода, а это ускорит их рост и предотвратит выпадение.

Тыквенные семечки

Семена тыквы – идеальный продукт для роста волос, так как они содержат большое количество цинка, который необходим для производства кератина. Кроме того, антиоксиданты, витамин Е и противовоспалительные свойства, обнаруженные в тыквенных семечках, помогают предотвратить ломкость волос и способствуют их росту.

Чечевица

Фото: Freepik

Чечевица, богатая фолиевой кислотой, также является отличным растительным источником цинка и белка. Чечевица также богаты биотином, железом, витамином С и магнием. Все эти питательные вещества помогают питать кожу головы и способствуют выработке коллагена, поэтому обязательно включайте этот вид бобовых в свой рацион также способствует здоровому росту волос.

Йогурт

Йогурт не только богат пробиотиками, но и цинком, который поддерживает здоровье волос. В результате он способствует восстановлению и регенерации тканей волос. Кроме того, пробиотики в йогурте помогают поддерживать здоровье кишечника, что важно для усвоения питательных веществ, включая цинк. Йогурт также богат биотином, который помогает предотвратить выпадение волос, что особенно актуально в осенний период.

Орехи

Фото: Freepik

Различные орехи, такие как миндаль и кешью, содержат цинк и полезные жиры. Цинк в орехах способствует росту и восстановлению волосяных клеток, делая волосы более яркими и густыми. Поскольку орехи являются отличным источником белка, они помогают стимулировать рост волос, восстанавливают их эластичность и делают волосы более густыми и объемными.

Яйца

Являются – отличный источник белка, цинка и биотина – витамина B, который играет жизненно важную роль в поддержании здоровья волосяных фолликулов и предотвращении выпадения волос. Включение яиц в свой рацион не только питает волосы, но и улучшает кровообращение кожи головы, гарантируя, что волосяные фолликулы получают питательные вещества, необходимые для их роста.

Черный шоколад

Фото: Freepik

В горьком шоколаде присутствуют такие минералы, как железо, цинк и медь, улучшающие приток крови к коже головы, стимулируя более быстрый рост волос. Эти минералы также играют жизненно важную роль в сохранении густоты и блеска ваших волос. Считается, что черный шоколад богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и поддерживают иммунитет.

Нут

Нут богат белком и может помочь уменьшить выпадение волос. Кроме того, содержащиеся в нем цинк и марганец помогают укрепить и стимулировать рост волос. Нут также богат витамином А, который снижает риск появления перхоти и сухости кожи головы.

Включение этих продуктов в свой рацион поможет обеспечить достаточное количество цинка для поддержания здорового роста волос. Не забывайте, сбалансированная диета – ключ к здоровью, долголетию и красоте.

Напомним, существуют продукты, регулярное употребление которых может помочь волосам восстановить естественный объем, блеск и силу, поддерживая их рост.

Ранее Фокус писал о том, что ваши ежедневные привычки влияют на здоровье ваших волос.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.