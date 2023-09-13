Длинные и густые. Топ-10 продуктов, которые заставят ваши волосы расти быстрее
Если хотите иметь длинные густые волосы, начать нужно со своего стола, так как существует ряд продуктов, содержащих биотин, который отвечает за рост волос.
Сентябрь — подходящий месяц, чтобы сконцентрировать свою энергию красоты на волосах. Из-за того, что лето закончилось, а также из-за неизбежных повреждений, которые нанесло солнце, волосы могут выглядеть слабыми, сухими и безжизненными. К этому добавляется неизбежная смена сезона, которая может способствовать большему выпадению волос, чем обычно. Об этом пишет Vogue Italia.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!
Пришло время принять меры и заняться увлажняющими масками для волос, питательными и укрепляющими компрессами, а также профессиональными процедурами, направленными на оздоровление структуры волос. Но это также подходящее время, чтобы действовать изнутри, думая о диете для волос, то есть о включении в рацион продуктов, которые предотвращают выпадение волос, укрепляют, оживляют волосы и заставляют их расти быстрее. Идеальные кандидаты – это продукты, богатые биотином, витамином, известным как витамин B7. Перед вами 10 продуктов, регулярное употребление которых может помочь волосам восстановить естественный объем, блеск и силу, поддерживая их рост.
Яйца
Яйца – концентрат питательных веществ. Однако именно желток поднимает его в рейтинге продуктов, богатых биотином: в нем содержится около 10 мкг, это треть рекомендуемой суточной дозы (от 30 до 100 мкг). Но убедитесь, что вы хорошо готовите яйца: сырые яичные белки содержат авидин — белок, который препятствует усвоению биотина.
Лосось
Лосось богатый "хорошими" жирами Омега-3, а также содержит значительное количество биотина, что делает его идеальной пищей для здоровой кожи и волос. Наслаждайтесь копченым, запеченным или приготовленным на гриле или даже сырым (суши, сашими, карпаччо), но только если он очень свежий и вы уверены в безопасности его происхождения.
Семечки подсолнечника
Жевать орехи и семена в качестве перекуса или посыпать ими салаты и первые блюда — очень полезная привычка. Семечки являются фантастическим источником минералов, полезных жиров и витаминов, включая витамин B7. Очень богаты биотином семена подсолнечника (в них содержится 2,6 мкг на 20 г) и миндаль (1,5 мкг биотина на 30 г).
Печень
Биотин в большом количестве содержится в птице и красном мясе. Однако самой богатой биотином является печень: 75 граммов говяжьей печени содержат 31 мкг витамина B7. Куриная печень также является отличным источником биотина, поэтому обязательно добавьте ее в свой рацион питания.
Грибы
Грибы низкокалорийные, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Содержание биотина в них также значительно (70 г содержит 5,6 мкг) и поможет вам в выполнении миссии "здоровых волос". Добавляйте грибы в салаты, супы, наслаждайтесь классическим ризотто или готовьте на сковороде, на гриле или в духовке.
Батат
Если вы любитель сладкого картофеля, ваша кожа и волосы скажут вам спасибо. Эти питательные клубни, богатые бета-каротином, витамином С и рядом минералов, являются одними из самых богатых биотином овощей. Батат вкусен в пюре, а также запеченный с добавлением розмарина или обжаренный в виде чипсов, которые более полезны, чем классические.
Авокадо
Если авокадо еще не покорил вас, немедленно исправьте это, ведь на это есть тысяча причин. Настоящий косметический продукт, этот экзотический фрукт богат мононенасыщенными жирами и витамином Е, которые питают кожу и волосы. Приготовьте на завтрак тосты с авокадо, обмакните палочки моркови или сельдерея в гуакамоле и попробуйте приправить пасту или рис нарезанным авокадо, оливковым маслом и базиликом.
Шпинат
"Ешьте зеленые листовые овощи" — одна из самых частых рекомендаций диетологов. Шпинат – это превосходный зеленый листовой овощ, он богат микроэлементами, такими как витамин А и витамин С, а также антиоксидантами, такими как лютеин. Кроме того, шпинат содержит изрядное количество биотина. Добавляйте его в салат, пасту и другие блюда, чтобы насладиться всеми его омолаживающими свойствами.
Брокколи
Если вам нужно выбрать овощ для регулярного употребления, остановите свой выбор на брокколи: этот овощ — идеальный продукт для вашего здоровья. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами и содержит биотин, который полезен для кожи и волос. Используйте его как гарнир к лососю, и вы получите концентрат здоровья для ваших волос.
Тунец
Тунец – источник аминокислот и полезных жиров, хотя и в меньших количествах, чем лосось, также обеспечивает приличное количество биотина. Наслаждайтесь свежим или даже консервированным тунцом, но убедитесь, что он сохранен в качественном масле, таком как оливковое масло первого отжима. Консервированный тунец удобно добавлять в салаты, пасту, бутерброды.
Напомним, 9 вредных привычек, которые портят ваши волосы.
Ранее Фокус писал о том, как быстро и эффективно справиться с выпадением волос.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.