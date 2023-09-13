Довге та густе. Топ 10 продуктів, які змусять ваше волосся рости швидше

Якщо хочете мати довге густе волосся, почати потрібно зі свого столу, оскільки існує низка продуктів, що містять біотин, який відповідає за ріст волосся.

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Вересень — ідеальний місяць, щоб сконцентрувати свою енергію краси на волоссі. Через те, що літо закінчилося, а також через неминучі ушкодження, які завдало сонце, волосся може мати слабкий, сухий і млявий вигляд. До цього додається неминуча зміна сезону, яка може сприяти більшому випадінню волосся, ніж зазвичай. Про це пише Vogue Italia.

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Настав час вжити заходів та зайнятися зволожувальними масками для волосся, живильними й зміцнювальними компресами, а також професійними процедурами, спрямованими на оздоровлення волосся. Але це також слушний час, щоб діяти зсередини, думаючи про дієту для волосся, тобто включити в раціон продуктів, які запобігають випадінню волосся, зміцнюють, оживляють волосся і змушують його рости швидше. Ідеальні кандидати — це продукти, багаті на біотин — вітамін, відомий як вітамін B7. Перед вами 10 продуктів, регулярне вживання яких може допомогти волоссю відновити природний об'єм, блиск та силу, підтримуючи його ріст.

Яйця

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Яйця — концентрат поживних речовин. Однак саме жовток піднімає його в рейтингу продуктів, багатих на біотин: у ньому міститься близько 10 мкг, це третина рекомендованої добової дози (від 30 до 100 мкг). Але переконайтеся, що ви добре готуєте яйця: сирі яєчні білки містять авідин — білок, який перешкоджає засвоєнню біотину.

Лосось

Лосось багатий на "хороші" жири Омега-3, а також містить значну кількість біотину, що робить його ідеальною їжею для здорової шкіри та волосся. Насолоджуйтеся копченим, запеченим або приготованим на грилі чи навіть сирим (суші, сашимі, карпаччо), але тільки якщо він дуже свіжий і ви впевнені, що він безпечний.

Насіння соняшнику

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Жувати горіхи і насіння як перекус або посипати ними салати й перші страви — дуже корисна звичка. Насіння є фантастичним джерелом мінералів, корисних жирів та вітамінів, включно з вітаміном B7. Дуже багате на біотин насіння соняшнику (в ньому міститься 2,6 мкг на 20 г) і мигдаль (1,5 мкг біотину на 30 г).

Печінка

Біотин у великій кількості міститься в птиці та червоному м'ясі. Однак найбагатшою на біотин є печінка: 75 грамів яловичої печінки містять 31 мкг вітаміну B7. Куряча печінка також є чудовим джерелом біотину, тому обов'язково додайте її до свого раціону харчування.

Гриби

Фото: Freepik

Гриби низькокалорійні, мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Вміст біотину в них також значний (70 г містить 5,6 мкг) і допоможе вам у виконанні місії "здорового волосся". Додавайте гриби в салати, супи, смакуйте класичним різотто або готуйте на сковороді, на грилі чи в духовці.

Батат

Якщо ви любитель солодкої картоплі, ваша шкіра та волосся скажуть вам спасибі. Ці поживні клубні, багаті бета-каротином, вітаміном С і низкою мінералів, є одними з найбагатших на біотин овочів. Батат смакує в пюре, а також запечений з додаванням розмарину або обсмажений у вигляді чипсів, які корисніші, ніж класичні.

Авокадо

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Якщо авокадо ще не підкорив вас, негайно виправте це, адже на це є тисяча причин. Справжній косметичний продукт, цей екзотичний фрукт багатий на мононенасичені жири та вітамін Е, які живлять шкіру та волосся. Приготуйте на сніданок тости з авокадо, вмочіть палички моркви або селери в гуакамоле та спробуйте приправити пасту або рис нарізаним авокадо, оливковою олією і базиліком.

Шпинат

"Їжте зелені листові овочі" — одна з найчастіших рекомендацій дієтологів. Шпинат — це чудовий зелений листовий овоч, він багатий на мікроелементи, як-от вітамін А і вітамін С, а також на антиоксиданти, як-от лютеїн. Крім того, шпинат містить неабияку кількість біотину. Додавайте його в салат, пасту та інші страви, щоб насолодитися всіма його омолоджувальними властивостями.

Брокколі

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Якщо вам потрібно вибрати овоч для регулярного вживання, зупиніть свій вибір на броколі: цей овоч — ідеальний продукт для вашого здоров'я. Він має антиоксидантні, протизапальні та протиракові властивості й містить біотин, який корисний для шкіри та волосся. Використовуйте його як гарнір до лосося, і ви отримаєте концентрат здоров'я для вашого волосся.

Тунець

Тунець — джерело амінокислот та корисних жирів, хоча і в менших кількостях, ніж лосось, також забезпечує пристойну кількість біотину. Насолоджуйтеся свіжим або навіть консервованим тунцем, але переконайтеся, що він збережений у якісній олії, такій як оливкова олія першого віджиму. Консервований тунець зручно додавати в салати, пасту, бутерброди.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.