Без паніки. Топ 7 способів впоратися з випадінням волосся

Випадіння волосся у жінок може бути спричинене низкою причин, включаючи гормони, генетику та стрес. Однак, є засоби, які допоможуть відростити витончене волосся.

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Причин, з яких може випадати волосся, досить багато, але буквально кожна жінка протягом життя стикається з цією проблемою. Фактично, більша частина всіх жінок у якийсь момент свого життя страждатимуть від випадання волосся, а у 40% до 50 років буде облисінням за жіночим типом. Про це пише Health.

Є велика ймовірність, що ці статистичні дані не зовсім вірні, сказав Джошуа Зейхнер, доктор медичних наук, директор косметичних та клінічних досліджень у галузі дерматології у лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку, тому що про випадіння волосся у жінок часто соромно говорити.

Що таке випадання волосся за жіночим типом?

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Випадіння волосся за жіночим типом (FPHL) вражає мільйони жінок і є найпоширенішою причиною випадіння волосся у жінок. Як правило, FPHL виникає у віці близько 40-60 років (іноді раніше). FPHL відбувається з тих же причин, що й випадіння волосся у чоловіків. У цьому беруть участь гормони, які називаються андрогенами, а саме дигідротестостерон (ДГТ). Наскільки чутливий волосяний фолікул до андрогенів, таких як ДГТ, визначається генетикою.

"Але FPHL не має такого ж характеру, як випадіння волосся за чоловічим типом", — сказала Франческа Дж. Фуско, доктор медичних наук, доцент клінічної дерматології в лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку. "Воно має тенденцію бути дифузним, лобовим або скроневим, і може передаватися у спадок через осіб жіночої статі".

Крім FPHL, люди також можуть страждати на тип випадання волосся, що зветься телогеновою алопецією. Цей тип може виникнути внаслідок "ліків, травм, емоційного чи психологічного стресу".

Хоча ми не можемо контролювати свої гени, ми можемо контролювати спосіб життя. Якщо ви будете дотримуватися рекомендацій, то допоможете своєму витонченому волоссю відновитися.

Менше стресу

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"Значні психосоціальні стреси можуть призвести до випадіння волосся", — пояснив доктор Зейхнер. Він говорить про телогенову алопецію. Коли це відбувається, стрес змушує волосся переходити у фазу "відпочинку", коли воно випадає все одразу.

"Це той самий стан, який зазвичай відчувають жінки після пологів або після серйозної хірургічної операції", — сказав доктор Цейхнер. "У цих пацієнтів зазвичай спостерігається швидке стоншення волосся на скронях".

Якщо ви вважаєте, що причиною випадіння волосся може бути стрес, ключовим моментом є пошук методів керування стресом. Є кілька способів упоратися чи зменшити його, наприклад, медитація, йога, відвідування тренажерного залу.

Збалансоване харчування

"Білок має вирішальне значення для здоров'я волосся", — сказав доктор Фуско. "Пісне м'ясо, риба, птиця та боби — чудові джерела. Залізо також є важливим, адже низький рівень заліза може призвести до анемії, і як наслідок, до посиленого випадіння волосся. Хороша новина полягає в тому, що при правильному харчуванні ця втрата оборотна".

При дефіциті заліза важливо отримувати достатню кількість заліза та вітаміну С. Крім того, у дослідженні згадується, що дефіцит цинку, біотину та селену також пов'язаний з випаданням волосся, але дані про додавання цих поживних речовин у ваш раціон дещо неоднозначні.

Як завжди, важливо проконсультуватися з дієтологом або лікарем, якщо ви плануєте змінити свій раціон.

Закриття дефіцитів

За словами доктора Зейхнера, вживання натуральних вітамінних добавок, призначених для прискорення росту волосся, може допомогти, і навіть полівітаміни можуть дати вашому волоссю потрібний імпульс для відновлення.

Бережне ставлення до волосся

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Ще один спосіб зберегти ваші пасма – завжди акуратно з ними поводитися. Це означає не допускати грубого розчісування. Ось чого не можна робити з волоссям:

Не розчісуйте волосся, коли воно мокре і слабке.

Намагайтеся уникати впливу тепла на волосся (фен, плойка тощо).

Відмовтеся від зачісок, що витягують, наприклад тугих хвостиків і високих пучків.

Ніколи енергійно не сушіть рушником (приводить до пошкодження).

Відпочиньте від щоденного укладання, яке дратує шкіру голови.

Позбавтеся лупи

Ще один несподіваний винуватець випадіння волосся – лупа. Лупа — це поширене захворювання, що вражає шкіру голови й викликає лущення дрібних шматочків сухої шкіри.

"Збільшення свербіжу та розчісування шкіри голови, викликає запалення, яке може призвести до надмірного лущення", — сказав доктор Фуско. Важливо використовувати спеціальні шампуні, формула яких бореться з лупою, а також живить та відновлює волосся.

Як замаскувати рідіюче волосся?

Вам можуть знадобитися місяці, щоб знову відростити волосся (і, правду кажучи, вони можуть взагалі не відрости). Тим часом ви можете зменшити прояви випадіння волосся, відвідавши свого перукаря. Гарна стрижка та кілька простих способів укладання можуть легко замаскувати проблему та імітувати густоту.

"Частіше змінюйте проділ, щоб надати волоссю об'єм, використовуйте засоби для збільшення об'єму та сухі шампуні", — сказав доктор Фуско.

Стрижка волосся навіть на пару см миттєво додасть об'єму, позбавить довге волосся зайвої ваги й допоможе приховати будь-які ділянки стоншення. Але якщо ви не хочете обрізати волосся, використовуйте зачіски, які обрамляють обличчя, щоб приховати тонкі лінії росту волосся.

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