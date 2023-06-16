Сухе волосся: 4 правила відновлення волосся в домашніх умовах

Гаряче сонце, вітер, зміна температур та використання фена має негативний вплив на ваше волосся, робить його сухим та тьмяним.

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Волосся перед укладанням влітку повинно бути обов'язково сухим, так як вони піддаються більшому стресу, ніж в інші пори року. Не тільки сонце, сіль та хлор є найлютішими ворогами волосся, вітер та різкі перепади температури, від холоду до спеки, від дощу до сонця, також відіграють свою роль. Якщо ваше волосся постійно тьмяне, схоже на мочалку, це не нормально. Про це пише VOGUE Italia.

На сухість волосся впливають не лише зовнішні фактори, такі як вітер та спекотне сонце, але й фарбування, знебарвлення волосся. А ще довжина, адже якщо за довгим волоссям не доглядати й не зволожувати його належним чином, воно буде сухим і тьмяним. Перший тривожний дзвіночок можна побачити біля коренів: саме біля лінії росту волосся починають рости "дитячі волоски", які нагадують солому і на дотик ніби "волокнисті".

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Якщо користуватися спеціальними засобами для миття волосся, а також захищати волосся протягом дня, особливо вранці та ввечері, вони знову засяють. Якщо ви хочете, щоб на дотик воно було м'яке і шовковисте, до догляд за волоссям потрібно додати живильні шампуні і маски, креми, що пом'якшують, масла та термозахисні засоби. Ось кілька порад, скориставшись якими ви допоможете своєму сухому волоссю вже сьогодні.

Зволоження починається в душі

Зволожуючий шампунь, який одночасно відновлює й очищує, ідеально підходить для пом'якшення волосся. Тому що навіть вода, особливо жорстка, впливає на кутикули: волосся потрібно мити теплою водою, а не гарячою, а в кінці обдати холодною, щоб закрити лусочки кінчиків волосся. Поки вмиваєтеся, зробіть маску , вона краще відновлює волосся, ніж бальзам. Віддайте перевагу маскам на основі кератину – зміцнюючій або з кокосом та алое віра, щоб волосся не пушилося.

Крем для укладання волосся

Напевно, ви помічали, що перукарі в салоні, перед укладанням, на мокре волосся по всій довжині наносять крем. Саме тому ви виходите з салону з м'яким і блискучим волоссям. Вся справа в тому, що крем більш насичений, ніж масло, він живить і пом'якшує волосся, дозволяючи уникнути сухості та розпушування.

Олія для зволоження сухого волосся

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Чи ви вже біля басейну, на березі або все ще в місті, не варто недооцінювати силу масел. Використовуйте їх вранці, одразу після пробудження, перед тим, як розчесати волосся, або ввечері, поєднуючи масло з шовковою наволочкою, яка допоможе волоссю залишатися еластичним під час сну.

Найбільш ефективні олії мають у складі вітамін Е та арганову олію, два інгредієнти, здатні пом'якшувати, живити та надавати блиск кінчикам. Намагайтесь обирати олію з SPF-формулою, яка також захищає волосся від забруднення та шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Засоби для термозахисту також дозволяють захистити ваше волосся від пошкоджень, спричинених випрямленням та гарячим феном. Також неймовірну дію на волосся має коксова олія - пом'якшувальна, зволожуюча і поживна, її можна використовувати як маску перед шампунем, щоб надати волоссю форму, не обтяжуючи їх.

Термозахист

Якщо ви не можете обійтися без випрямлення і фена навіть влітку, нанесіть захист на всю довжину волосся перед цими процедурами.

Термопротектор – це порятунок для волосся, а особливо для кінчиків, адже він дозволяє створити захисну плівку, яка допомагає витримувати спеку під час укладання. Це дозволить не ламатися кутикулам і насамперед кінчикам волосся. Не забувайте використовувати натуральні гребінці та щітки, наприклад, дерев'яні, щоб ще більше не електризувати волосся.

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