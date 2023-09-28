Кожа, кости и суставы: 12 продуктов, в которых содержится больше всего коллагена

За молодость, здоровье кожи, костей и даже сердца в нашем организме отвечает коллаген. Предотвратить его дефицит помогут определенные продукты.

Коллаген — белок, содержащийся в организме человека, который составляет около одной трети общего содержания белка в организме. Он служит строительным блоком для различных частей вашего тела, включая кожу, кости, мышцы, сухожилия и связки. Иногда его даже называют своего рода "клеем", скрепляющим ваше тело, но это немного преувеличенное определение. Об этом пишет Health.

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Хотя ваш организм естественным образом вырабатывает коллаген, его выработка имеет тенденцию снижаться с возрастом и воздействием ультрафиолета. Чтобы сохранить молодость и здоровье, защитить кожу, мышцы и связки, употребляйте продукты, богатыми коллагеном.

Костный бульон

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Кости животных являются особенно богатым источником коллагена. Медленный процесс кипячения костей и соединительных тканей в воде позволяет коллагену в костях расщепляться на желатин, который легче усваивается организмом. Помимо коллагена, костный бульон также содержит незаменимые аминокислоты и минералы, что делает его питательным дополнением к любой диете, направленной на повышение уровня коллагена.

Рыба и морепродукты

Рыба, особенно ее кожа и чешуя, является отличным источником коллагена. Коллаген, полученный из рыбы, известный как морской коллаген, обладает высокой биодоступностью. Это означает, что он усваивается организмом более эффективно, чем коллаген из других источников.

Курица

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Курица, особенно куриные хрящи, — естественный источник коллагена. Она богат коллагеном типа II, который полезен для здоровья суставов и может помочь облегчить симптомы артрита.

Если вы заинтересованы в том, чтобы в вашем рационе было больше коллагена, выбирайте куриные крылышки или мясо с кожей.

Говядина

Говядина, особенно бычья шкура и кости, является богатым источником коллагена. Коллаген, полученный из говядины, часто называемый бычьим коллагеном, в основном состоит из коллагена типа I и типа III. Эти типы коллагена необходимы для здоровья и прочности кожи, костей и зубов.

Стейк, особенно куски, содержащие соединительную ткань, также содержат коллаген. Однако стоит отметить, что коллаген в стейке не так легко доступен, как в кусках, содержащих больше сухожилий, например в коротких ребрах.

Цитрусовые

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Хотя цитрусовые сами по себе не содержат коллагена, такие фрукты, как апельсины и грейпфруты, богаты витамином С, который помогает организму вырабатывать коллаген. Витамин С играет важную роль в синтезе проколлагена, предшественника коллагена в организме.

Ягоды

Подобно цитрусовым, ягоды являются естественным источником витамина С, который позволяет организму вырабатывать коллаген и эффективно его использовать. Поэтому, хотя ягоды сами по себе не содержат коллагена, они помогают организму вырабатывать его естественным путем.

Яичные белки

Яичные белки являются источником пролина — аминокислоты, необходимой для выработки коллагена. И хотя желтки не содержат конкретно коллагена, они богаты питательными веществами, необходимыми для выработки коллагена в организме.

Чеснок

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Чеснок богат серой, играющей важную роль в выработке коллагена и предотвращающей его разрушение в организме. Чеснок содержит таурин и липидную кислоту — соединения, которые помогают восстановить поврежденные волокна коллагена. Таким образом, включение чеснока в ваш рацион может стать эффективным способом поддержать и улучшить выработку естественного коллагена в организме.

Молочные продукты

Молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт могут косвенно поддерживать выработку коллагена в организме. Хотя они сами по себе не содержат коллаген, они богаты двумя незаменимыми аминокислотами, пролином и глицином, которые являются ключевыми компонентами молекул коллагена.

Кроме того, кальций и витамин D, содержащиеся в молочных продуктах, поддерживают общее здоровье и развитие костей.

Кешью

Фото: Freepik

Кешью, хотя и не содержат коллаген напрямую, зато играет важную роль в его выработке. Они богаты медью — минералом, который играет решающую роль в выработке коллагена и эластина. Эластин, как и коллаген, придает коже прочность и гибкость, а для его производства необходима медь. Кроме того, кешью — хороший источник цинка, еще одного микроэлемента, жизненно важного для способности организма восстанавливаться и вырабатывать коллаген.

Свиные шкурки

Свиные шкурки — эффективный источник пищевого коллагена, так как свинина содержит большое количество природного коллагена. При употреблении этот коллаген расщепляется в нашем организме на аминокислоты, которые затем можно использовать для восстановления нашего собственного коллагена.

Кроме того, свиные шкурки богаты белком и глицином, незаменимой аминокислотой, имеющей решающее значение для синтеза коллагена.

Устрицы

Фото: Pixabay

Вы будете удивлены, но устрицы играют жизненно важную роль в производстве коллагена. Всего несколько устриц с высоким содержанием цинка могут обеспечить даже больше рекомендуемой ежедневной нормы коллагена.

Цинк является важнейшим компонентом в создании и восстановлении коллагена, который способствует здоровью и заживлению кожи. Кроме того, устрицы богаты аминокислотами, такими как глицин и пролин, основными строительными блоками белков коллагена.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.