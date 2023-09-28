Кожа, кости и суставы: 12 продуктов, в которых содержится больше всего коллагена
За молодость, здоровье кожи, костей и даже сердца в нашем организме отвечает коллаген. Предотвратить его дефицит помогут определенные продукты.
Коллаген — белок, содержащийся в организме человека, который составляет около одной трети общего содержания белка в организме. Он служит строительным блоком для различных частей вашего тела, включая кожу, кости, мышцы, сухожилия и связки. Иногда его даже называют своего рода "клеем", скрепляющим ваше тело, но это немного преувеличенное определение. Об этом пишет Health.
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Хотя ваш организм естественным образом вырабатывает коллаген, его выработка имеет тенденцию снижаться с возрастом и воздействием ультрафиолета. Чтобы сохранить молодость и здоровье, защитить кожу, мышцы и связки, употребляйте продукты, богатыми коллагеном.
Костный бульон
Кости животных являются особенно богатым источником коллагена. Медленный процесс кипячения костей и соединительных тканей в воде позволяет коллагену в костях расщепляться на желатин, который легче усваивается организмом. Помимо коллагена, костный бульон также содержит незаменимые аминокислоты и минералы, что делает его питательным дополнением к любой диете, направленной на повышение уровня коллагена.
Рыба и морепродукты
Рыба, особенно ее кожа и чешуя, является отличным источником коллагена. Коллаген, полученный из рыбы, известный как морской коллаген, обладает высокой биодоступностью. Это означает, что он усваивается организмом более эффективно, чем коллаген из других источников.
Курица
Курица, особенно куриные хрящи, — естественный источник коллагена. Она богат коллагеном типа II, который полезен для здоровья суставов и может помочь облегчить симптомы артрита.
Если вы заинтересованы в том, чтобы в вашем рационе было больше коллагена, выбирайте куриные крылышки или мясо с кожей.
Говядина
Говядина, особенно бычья шкура и кости, является богатым источником коллагена. Коллаген, полученный из говядины, часто называемый бычьим коллагеном, в основном состоит из коллагена типа I и типа III. Эти типы коллагена необходимы для здоровья и прочности кожи, костей и зубов.
Стейк, особенно куски, содержащие соединительную ткань, также содержат коллаген. Однако стоит отметить, что коллаген в стейке не так легко доступен, как в кусках, содержащих больше сухожилий, например в коротких ребрах.
Цитрусовые
Хотя цитрусовые сами по себе не содержат коллагена, такие фрукты, как апельсины и грейпфруты, богаты витамином С, который помогает организму вырабатывать коллаген. Витамин С играет важную роль в синтезе проколлагена, предшественника коллагена в организме.
Ягоды
Подобно цитрусовым, ягоды являются естественным источником витамина С, который позволяет организму вырабатывать коллаген и эффективно его использовать. Поэтому, хотя ягоды сами по себе не содержат коллагена, они помогают организму вырабатывать его естественным путем.
Яичные белки
Яичные белки являются источником пролина — аминокислоты, необходимой для выработки коллагена. И хотя желтки не содержат конкретно коллагена, они богаты питательными веществами, необходимыми для выработки коллагена в организме.
Чеснок
Чеснок богат серой, играющей важную роль в выработке коллагена и предотвращающей его разрушение в организме. Чеснок содержит таурин и липидную кислоту — соединения, которые помогают восстановить поврежденные волокна коллагена. Таким образом, включение чеснока в ваш рацион может стать эффективным способом поддержать и улучшить выработку естественного коллагена в организме.
Молочные продукты
Молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт могут косвенно поддерживать выработку коллагена в организме. Хотя они сами по себе не содержат коллаген, они богаты двумя незаменимыми аминокислотами, пролином и глицином, которые являются ключевыми компонентами молекул коллагена.
Кроме того, кальций и витамин D, содержащиеся в молочных продуктах, поддерживают общее здоровье и развитие костей.
Кешью
Кешью, хотя и не содержат коллаген напрямую, зато играет важную роль в его выработке. Они богаты медью — минералом, который играет решающую роль в выработке коллагена и эластина. Эластин, как и коллаген, придает коже прочность и гибкость, а для его производства необходима медь. Кроме того, кешью — хороший источник цинка, еще одного микроэлемента, жизненно важного для способности организма восстанавливаться и вырабатывать коллаген.
Свиные шкурки
Свиные шкурки — эффективный источник пищевого коллагена, так как свинина содержит большое количество природного коллагена. При употреблении этот коллаген расщепляется в нашем организме на аминокислоты, которые затем можно использовать для восстановления нашего собственного коллагена.
Кроме того, свиные шкурки богаты белком и глицином, незаменимой аминокислотой, имеющей решающее значение для синтеза коллагена.
Устрицы
Вы будете удивлены, но устрицы играют жизненно важную роль в производстве коллагена. Всего несколько устриц с высоким содержанием цинка могут обеспечить даже больше рекомендуемой ежедневной нормы коллагена.
Цинк является важнейшим компонентом в создании и восстановлении коллагена, который способствует здоровью и заживлению кожи. Кроме того, устрицы богаты аминокислотами, такими как глицин и пролин, основными строительными блоками белков коллагена.
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