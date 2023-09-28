Брэдли Купер дебютировал с новой прической (фото)

Поклонники какое-то время предполагали, что Брэдли коротко подстригся, но во время последних выходов он носил кепку.

48-летний американский актер Брэдли Купер дебютировал с новой модной стрижкой. Знаменитость сфотографировали в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда серии фильмов "Мальчишник в Вегасе" предстал перед камерами папарацци с короткой стрижкой и побритым лицом. Для выхода в свет актер и режиссер сериала "Звезда родилась" выбрал синие джинсы, белую футболку и темно-синий теплый двубортный кардиган на пуговицах. Свой ансамбль Купер дополнил черными кроссовками, солнцезащитными очками и черной шапкой Philadelphia Eagles, которую он держал в руках во время разговора по телефону.

Уже некоторое время поклонники предполагали, что Брэдли Купер сменил прическу, однако во время последних выходов он скрывал стрижку под кепкой.

Напомним, две недели назад инсайдер сообщил, что Ирина Шейк все еще надеется связать себя узами брака с Брэдли Купером, с которым она воспитывает 6-летнюю дочь Лею.

В конце августа 2023 года Шейк и Купер были замечены вместе во время отпуска в Италии. Но в сентябре модель снова была замечена, когда спешила в нью-йоркскую квартиру футболиста Тома Брэди, с которым ей приписывают роман.

Сообщалось, что Брэдли Купер начал ревновать бывшую возлюбленную к спортсмену, а другой инсайдер рассказывал, что он просто рад за модель.