Джессика Честейн в потрясающем сверкающем платье появилась на кинофестивале в Испании

46-летняя актриса вышла на красную дорожку во время премьеры фильма "Память" на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Джессика Честейн произвела фурор на премьере своего нового фильма "Память" на 71-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании в среду. Это ее первая картина после оскароносной роли в фильме "Глаза Тэмми Фэй". Об этом пишет Daily Mail.

46-летняя актриса прошла по красной дорожке в ослепительном платье без бретелек. Синее платье, украшенное блестками и бисером, со сборками на талии, идеально подчеркивало ее фигуру.

Джессика Честейн на кинофестивале в Испании Фото: Getty Images

Джессика распустила рыжие волосы и выбрала эффектный дымчатый макияж глаз, чтобы добавить гламурности образу.

Рядом с Джессикой на красной дорожке позировал 44-летний Майкл Франко, режиссер фильма "Память".

В новой картине ее партнером стал Питером Скарсгаард. Джессика играет Сильвию, соцработницу у которой раньше были проблемы с алкоголем. В релизе говорится, что она встречает Сола и их "неожиданная встреча глубоко повлияет на них обоих, поскольку они откроют дверь в прошлое".

Джессика Честейн на кинофестивале в Испании

Говоря о съемках, она рассказала, что на съемках обошлась без личного трейлера и сама покупала себе костюмы.

Ее появление на кинофестивале произошло после того, как она открыто продемонстрировала свою поддержку Софи Тернер после развода актрисы с Джо Джонасом.

Джессика Честейн на кинофестивале в Испании

Отношения между 34-летним певцом и 27-летней звездой "Игры престолов" становятся все более запутанными после того, как Джо подал на развод с матерью своих двоих детей в Майами, Флорида, в начале этого месяца.

После подачи заявления о разводе Джо отправился в Instagram, чтобы опубликовать заявление, в котором утверждалось, что оно исходило как от него, так и от Софи, с просьбой к общественности о конфиденциальности в это трудное время.

В посте говорилось: "После четырех прекрасных лет брака мы обоюдно решили мирно расторгнуть наш брак. Существует множество предположений о том, почему, но на самом деле это единое решение, и мы искренне надеемся, что каждый сможет уважать наши пожелания конфиденциальности для нас и наших детей".

Однако, судя по всему, развод пары не был мирным, поскольку на прошлой неделе адвокаты Софи обвинили Джо в "неправомерном удержании" их детей.

У пары есть трехлетняя Уилла и 14-месячная Дельфина, имя которой стало известно совсем недавно.

В судебных документах Софи утверждала, что ссора, произошедшая 15 августа, могла стать концом их брака, а Джо подал на развод менее чем через три недели.

Софи также утверждала, что ей не сказали напрямую о разводе и Джо не вернул ей паспорта детей, так что она не смогла вернуться в Англию. А друзья актрисы утверждают, что Джо манипулирует, намекая на то, что его жена не так "как следует" выполняла свои материнские обязанности. Честейн поддержала подругу и всех, кто написал посты в ее защиту.