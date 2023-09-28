Дженнифер Энистон снялась для СR Fashion Book и поделилась секретами своей красоты

Актриса не только в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру, но и расказала, как ей удается оставаться в такой прекрасной форме.

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней 23-го выпуска журнала CR Fashion Book, который называется "Музы". На своей странице в соцсети кинодива опубликовала не только фото, которые сделаны для издания, но и показала видео бэкстейджа.

На записи можно увидеть, как Энистон дурачится в черном нижнем белье под огромным темным пиджаком. Вместе с тем она профессионально позировала, словно всю жизнь занималась моделингом.

Тут же есть кадры, где Дженнифер просматривает сделанные фото и обнимается с членами команды, организовавшей съемку.

На черно-белых фото Энистон позирует в образах, которые демонстрируют ее неувядающую красоту и подтянутое тело. На одном из снимков она одета в черный верх бикини с черным галстуком под очень укороченным белым жакетом-болеро.

На других фото она в черной накидке, под которой только нижнее белье, и в элегантном черном брючном костюме.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Все снимки объединяет безупречная фигура актрисы. По словам Дженнифер, она пьет много воды, ест цельные свежие продукты и старается спать как можно больше.

"Последняя часть является сложной для меня, но она очень важна. Я чувствую это, когда не получаю достаточно отдыха. В дополнение ко всему этому, я стараюсь очень внимательно относиться к тому, что впускаю в свое личное пространство. Наш мир действительно переживает некоторые трудности, и я знаю, что нас всех это очень волнует. Но иногда я думаю, что нам необходимо выключить шум", — добавила она.

Актриса рассказала и о своих тренировках Pvolve. Это специальная программа, основа которой – упражнения на сопротивление с минимальными отягощениями. По словам Энистон, она была очень удивлена, когда не смогла с ней справиться. Теперь актриса практически полностью переключилась на такие тренировки. Они помогают не только поддерживать силу мышц, но и развивать координацию и выносливость.

"Я покидаю каждую тренировку с ощущением энергии и силы, но не разбитой. Я призываю людей попробовать и увидеть это своими глазами. Каким бы ни был ваш уровень физической подготовки, это тренировка, с которой вы действительно сможете начать с того места, где находитесь. У меня появилась мотивация тренироваться так, как не было уже много лет. Я с нетерпением жду сложных занятий и чувствую себя сильнее и комфортнее в своем теле, когда занимаюсь ими. Каждый раз все по-разному", – рассказала знаменитость.

Ранее Фокус писал, что в аналогичной фотосессии снялась Ким Кардашьян, которая кардинально изменила имидж на страницах журнала.