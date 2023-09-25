Ким Кардашьян кардинально изменила внешность для новой фотосессии (фото)

Гламурная дива предстала в стиле дерзкой и брутальной дамы со спичками в руках и сигаретой в зубах.

Related video

42-летння американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и предприниматель Ким Кардашьян за прошледшие годы неоднократно меняла прическу и цвет волос, однако на новой обложке журнала CR Fashion Book, посвященного 10-летнему юбилею издания, на его страницах она предстала с короткой стрижкой. Ким практически не узнать из-за ее небрежного макияжа, прически и одежды. Экс-шеф редактор Vogue и основатель CR Fashion Book Карин Ройтфельд решила представить 11 "муз", которые появятся на главной странице журнала, и Ким стала первой из них.

На преимущественно черно-белых снимках Ким предстает в образе эдакой девушки со двора, с сигаретой в руке и вальяжно развалившись на диване. У нее тонкие брови-ниточки, размазанный макияж, никаких сексуальных и облегающих нарядов. Более того, на одном из снимков она – в белой грязной майке.

Над прической Ким работал стилист Мэтт Беннс.

Фото: crfashionbook

В беседе с Ройтфельд Ким рассказала, что делает ее иконой.

"Икона для меня – это тот, кто борется за то, чего хочет, идет за своими мечтами и воплощает их в жизнь. Тот, кто так непримирим к себе, но сохраняет доброту и теплоту", – отметила она.

На вопрос, когда она чувствует себя наиболее сексуальной, знаменитость ответила, что когда утром просыпается без макияжа и со взлохмаченными волосами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Свои длинные волосы Ким не обрезала, просто для фотосессии спрятала их под париком. Сейчас же она все чаще появляется на публике со своей любимой прической – собранными в высокий хвост волосами.

В прошлых выпусках CR Fashion Book Кардашьян изображала женщину-первопроходца и позировала рядом с Шер и Наоми Кэмпбелл.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян появилась в купальнике за семь тысяч долларов.