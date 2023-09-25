Кім Кардаш'ян кардинально змінила зовнішність для нової фотосесії (фото)

Гламурна діва постала в образі зухвалої та брутальної пані з сірниками в руках і сигаретою в зубах.

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42-річна американська зірка реаліті-шоу, акторка, фотомодель і підприємиця Кім Кардаш'ян за минулі роки неодноразово міняла зачіску і колір волосся, проте на новій обкладинці журналу CR Fashion Book, присвяченого 10-річному ювілею видання, на його сторінках вона постала з короткою стрижкою. Кім практично не впізнати через її недбалий макіяж, зачіску та одяг. Екс-шеф-редакторка Vogue і засновниця CR Fashion Book Карін Ройтфельд вирішила представити 11 "муз", які з'являться на головній сторінці журналу, і Кім стала першою з них.

На переважно чорно-білих знімках Кім постає в образі такої собі дівчини з двору, з цигаркою в руці і вальяжно розвалившись на дивані. У неї тонкі брови-ниточки, розмазаний макіяж, ніяких сексуальних і облягаючих нарядів. Ба більше, на одному зі знімків вона — у білій брудній майці.

Над зачіскою Кім працював стиліст Метт Беннс.

Фото: crfashionbook

У бесіді з Ройтфельд Кім розповіла, що робить її іконою.

"Ікона для мене — це той, хто бореться за те, чого хоче, іде за своїми мріями і втілює їх у життя. Той, хто такий непримиренний до себе, але зберігає доброту і теплоту", — зазначила вона.

На запитання, коли вона почувається найсексуальнішою, знаменитість відповіла, що коли вранці прокидається без макіяжу та зі скуйовдженим волоссям.

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Своє довге волосся Кім не обрізала, просто для фотосесії сховала його під перукою. Зараз же вона все частіше з'являється на публіці зі своєю улюбленою зачіскою — зібраним у високий хвіст волоссям.

У минулих випусках CR Fashion Book Кардаш'ян зображувала жінку-першопрохідницю і позувала поруч з Шер і Наомі Кемпбелл.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян з'явилася в купальнику за сім тисяч доларів.