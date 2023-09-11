Ким Кардашьян позировала в винтажном розовом бикини Chanel за $7 тысяч (фото)

Звезда сменила купальник от своего бренда SKIMS на винтажный от Chanel.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян продолжает тренд на Барбикор, сменив свои обычные купальники Skims на дорогое винтажное бикини Chanel 1990-х годов. Об этом пишет PageSix.

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Бизнесвумен наслаждалась отдыхом во время поездки на острова Теркс и Кайкос. Папарацци сфотографировали звезду "Кардашьян" на пляже. Она продемонстрировала свою фигуру в розовом бикини Chanel, которое недавно было продано за 6900 долларов на перепродаже. Она выглядела беззаботной, прогуливаясь по песку, собрав длинные волосы в косу и надев два золотых ожерелья с подвесками.

В то время как в отпуск она выбрала винтажный образ, основательница Skims часто носит вещи своего собственного бренда, например, похожее розовое бикини, в котором она позировала у бассейна в июне.

Напомним, Ким Кардашьян нарядилась в кимоно во время визита в Японию, что забавно, так как ранее у Ким Кардашьян был конфликт с японской общественностью, когда она хотела назвать свой бренд нижнего белья Kimono Intimates. Ее обвинили в культурной апроприации, так что бренд в итоге получил название SKIMS.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян дебютировала с новой прической на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе.