Стало известно, кто шьет провокационные наряды для Бьянки Цензори

Команда тратит на пошив каждого нового ансамбля для Бьянки не более одного дня.

46-летний американский рэпер Канье Уэст имеет секретное ателье в Италии, которое шьет для его предполагаемой жены, 28-летней Бьянки Цензори, ее откровенные наряды, сообщает Page Six.

"Все, что он хочет сделать, они могут сделать. На самом деле он просто делает это на месте. Они просто покупают колготки, стилизуют их и кроят на Цензори… Обычно они приобретают Wolford", – заявила журналистам Мовалола Огунлеси, лондонский дизайнер нигерийского происхождения, которую Уэст нанял в 2020 году для Yeezy Gap.

Она добавила, что деконструированные образы чулочно-носочных изделий создаются под руководством Уэста и Цензори Лаурой Бехам из цюрихского дизайнерского коллектива Proto-types, которая использовала переработанную одежду от Yeezy — модной линии Уэста, которая породила ныне несуществующее сотрудничество по производству кроссовок с Adidas. — в коллекции весна 2024 года. Когда Бехам попросили прокомментировать сотрудничество с парой, она ограничилась текстовым сообщением с сердечком.

По словам другого дизайнера, который пожелал остаться неизвестным, команда Канье создает любой, даже самый невероятный ансамбль за день.

"Они проектируют его, и у них есть собственная команда, которая создает все за день", — сказал второй дизайнер, работавший с Уэстом, но пожелавший остаться неизвестным.

Канье и Бьянка, по слухам, связали себя узами брака в январе 2023 года и с тех пор стали самой эпатажной парой. С июня они часто появлялись в Токио, Берлине, Флоренции и Венеции, и наряды Цензори ввергали консервативных граждан в шок. Она появлялась в облегающих, иногда очень прозрачных боди и едва заметных топах и бюстгальтерах из колготок.

После того как в начале сентября Цензори видели выходящей из отеля во Флоренции в прозрачных колготках телесного цвета и с фиолетовой подушкой перед грудью, некоторые, в том числе комик Кэти Гриффин, задавались вопросом, а не "контролировал" ли Канье свою жену.

Но Огунлеси, создававшая образы для Кардашьян и ее дочери Норт Уэст, настаивает на том, что Цензори и рэпер работают в тандеме:

"Бьянка имеет право голоса в том, что она хочет носить. Все, что она носит, на самом деле создано ею и Йе. Они хотят показать людям, что вы можете сделать это самостоятельно. Это вполне достижимая вещь — колготки. Колготки можно разрезать и сшить – если не получится, можно надеть другую пару".

Сама Огунлеси на скорую руку собрала костюм Цензори из черной ленты для майской фотосессии "менее чем за час". Он состоял из квадратной ленты, закрывающей грудь Цензори, полоски над ее интимными местами и крестообразной формы, обнажающей ягодицы.

"Было очень сложно сделать это с тканью из-за ее ограничений. Мы просто взяли черную ленту и создали образ с ее помощью", — сказала дизайнер.

Огнулеси добавила, что отказ многих модных брендов сотрудничать с Канье из-за его скандальных антисемитских высказываний не выбил рэпера из колеи. У него достаточно средств и независимости, чтобы самому проектировать и создавать вещи для жены, о которых говорят много и активно.

Тем временем в Италии пару уже предупредили о недопустимости появления на улице в том, в чем они выходят, а в Венеции начали расследования после того, как американская пара предалась любовным утехам на глазах у других туристов.

Ранее Фокус писал, что друзья Бьянки Цензори рассказали, как она изменилась рядом с рэпером. В свою очередь девушка очень резко ответила им.