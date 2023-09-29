"Применяет знания в борьбе с врагом": Катя Осадчая рассказала, где учится ее старший сын и когда он вернется в Украину

У телеведущей трое сыновей и старший учится в США.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая посвятила свой пост в Instagram своему старшему сыну Илье, которому 28 сентября исполнился 21 год. Осадчая поздравила сына с днем рождения и рассказала про его дальнейшие планы, упомянув, что он уже помогает Украине.

Осадчая упомянула, что ее сын учится в США, в University of Maryland, где изучает IT и искусственный интеллект. В карусели фото она поделилась несколькими снимками с сыном, в том числе и обложкой журнала для которой позировала в то время, когда ее старший сын еще был школьником.

Катя Осадчая с сыном Ильей

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"Илье сегодня 21. Ты сын, о котором можно мечтать, ты здравомыслящий и умный, внимательный и надежный, ты лучший старший брат и абсолютный пример для младших. Иногда мне не верится, что я мама такого взрослого и самостоятельного сына. Я желаю тебе воплощения всех планов, ведь все твои знания и планы будут помогать восстановлению нашей страны", — подписала Осадчая снимки. И ответила на те вопросы, которые, как предположила ведущая, ей могут задать комментаторы.

"Опережаю комментарии и вопросы — Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а после окончания университета возвращается домой", — отметила Осадчая. Она только недавно стала постить снимки старшего сына в соцсетях и рассказывать, чем он занимается.

Ранее она писала, что хоть они и находятся в разных странах, у нее с сыном есть общие интересы. Так, они оба увлечены историей.

"Мы слушаем исторические подкасты, смотрим фильмы об истории, только недавно посмотрели на Netflix документальный фильм о Второй мировой войне и о событиях этой войны", — рассказывала Осадчая.

Напомним, у Кати Осадчей трое сыновей. 21-летний Илья – старший. Это сын Кати и ее первого мужа, депутата Олега Полищука. Они были женаты с 2001 года, а в 2004 уже развелись. По слухам, из-за того, что ведущая была сосредоточена на своей карьере, а супруг, который был старше ее на 15 лет, хотел спокойной семейной жизни.

Катя Осадчая с детьми и мужем

В 2017 году Катя сообщила о том, что вышла замуж за известного телеведущего Юрия Горбунова. У пары двое сыновей: Иван и Даниил.

Ранее ведущая поздравила супруга с годовщиной брака. Горбунов отмечал, что их роман начался "во время рабочих моментов".