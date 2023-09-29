"Мыши бегают": Виталий Козловский показал блиндаж и рассказал о службе в ВСУ

Виталик пожаловался, что мучается от аллергии, но восхитился красивым рассветом и тихим утром без взрывов.

Украинский певец Виталий Козловский, который летом этого года стал военнослужащим Нацгвардии, продолжает делиться в соцсетях роликами, рассказывая о жизни на фронте. В этот раз он рассказал, что живет с побратимами в блиндаже, показал сам блиндаж и немного рассказал в Instagram о жизни на передовой.

Козловский недавно показал посвящение в артиллеристы, а теперь снял ролик, или как он его назвал "румтур", признавшись, что снимал для родных, но решил опубликовать видео, чтобы показать настоящие условия жизни украинских военных.

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Румтур Козловского по блиндажу

"Чтобы люди не забывали, какой ценой, и без устали помогали донатами тем, кому доверяют", — добавил он.

Певец философски отметил, что не так себе представлял свою жизнь, но сказал, что старается сохранять позитивный настрой.

"Вот это место, где хранятся наши продукты, вот где мы живем, отдыхаем… с мышками, которые по нам бегают. Не так я себе представлял сложившуюся жизнь", — сказал Козловский, показывая небольшой блиндаж с посудой и запасами провизии, а также большой блиндаж со спальными мешками, где как раз спал один из его побратимов.

Он отметил, что так как сейчас находится на природе, у него внезапно началась аллергия. НО зато утро, когда он снимал видео, выдалось тихим и спокойным.

"Рассвет. Вам не прекрасно? А мне прекрасно. Сейчас любая мелочь кажется прекрасной. Почему? Потому что сегодня, например, утро очень тихое, нет взрывов. Это редкость здесь", — певец сказал, что такое затишье должно беспокоить, потому что обычно это затишье перед бурей.

Виталий Козловский на передовой

"Что будет дальше – непонятно. Ну, но мы на позитиве", — резюмировал певец. Певица Оля Полякова одной из первых оставила комментарий, отметив, что "эти условия — это ужас!".

Напомним, в июне Виталий Козловский получил повестку, после чего отправился на военные учения, и уже вскоре принял присягу. Артист стал военнослужащим Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". Недавно он показал посвящение в артиллеристы.