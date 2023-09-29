Лорен Санчес опубликовала романтичное фото с Джеффом Безосом

Невеста миллиардера часто восхищается им и демонстрирует искренние чувства. И помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Лорен Санчес опубликовала романтичное фото со своим женихом, миллиардером Джеффом Безосом. 59-летний миллиардер и Санчес неразлучны с тех пор, как начали встречаться в 2018 году. В этом году пара обручилась, но еще не назвала дату свадьбы, пишет Page Six.

Лорен Санчес опубликовала романтичное фото с Безосом, намекнув, что им редко удается побыть вдвоем.

Лорен Санчес и Джефф Безос

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"Нет ничего лучше, чем встретиться с ним за обедом между его встречами", — подписала она их совместную фотографию.

Лорен Санчес и Джефф Безос неразлучны с тех пор, как в 2018 году у них начался роман. Пара начала встречаться в 2019 году, но дуэт вел себя сдержанно, пока развод Безоса с его супругой Маккензи Скотт после 25 лет брака не был завершен.

Маккензи получила 38 миллиардов долларов в результате развода, но уже отдала значительную часть этой суммы на благотворительность.

Слухи о помолвке Санчес и Безоса впервые начали распространяться в декабре 2019 года, когда Санчес была замечена с огромным бриллиантовым кольцом на пальце. 20-каратный бриллиант, по подсчетам журналистов, стоит колоссальные 2,5 миллиона долларов

Лорен Санчес Фото: Getty Images

Когда Лорен Санчес начала свой роман с Безосом, она уже была разведена с голливудским магнатом Патриком Уайтселлом, от которого у нее двое детей : Элла, 15 лет, и Эван, 16 лет.

Но Джефф Безос сделал ей предложение в мае этого года во время их роскошного отпуска на борту новой яхты, которую миллиардер украсил изображением своей возлюбленной.

Вскоре пара устроила звездную помолвку , встретившись с Перри и Орландо Блумом и даже посетив концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе с семьей Кардашьян.