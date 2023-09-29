Танцы Бритни Спирс с ножами закончились приездом полиции (видео)

Несмотря на случившееся, Бритни снова выложила видео с ножами.

41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая недавно разместила на своей странице в Instagram танцы с ножами в руках, поделилась новым роликом, где так же лихо двигается, размахивая… ножами. На артистке – белый топ с рукавами и розовые микроплавки.

Свою запись Бритни сопроводила объяснением:

"Я знаю, что напугала всех своим последним постом, но это поддельные ножи, которые моя команда арендовала в магазине Hand Prop в Лос-Анджелесе. Это не настоящие ножи. Никому не нужно волноваться или вызывать полицию. Я пытаюсь подражать одной из моих любимых исполнительниц Шакире…Постановка, которая меня вдохновила! Приветствуем нас, плохих девчонок, которые не боятся раздвигать границы и рисковать".

О полиции Спирс упомянула не случайно. После публикации первого ролика с ножами "некто очень близкий, кого действительно волнует ее состояние", вызвал правоохранителей в дом звезды, пишет CNN..

По словам капитана офиса шерифа округа Вентуры Дина Уорти, сначала человек, имя которого не называется, позвонил в группу оценки психического здоровья Департамента полиции Лос-Анджелеса, которая затем передала звонок в офис шерифа. Оттуда в дом певицы отправили сержанта, который "имел несколько предыдущих контактов с госпожой Спирс на протяжении многих лет". Полицейский позвонил в домофон особняка артистки, объяснив охраннику, что "приехал, основываясь на информации, что звезда может испытывать потенциальный кризис психического здоровья или находится под угрозой членовредительства".

В свою очередьь начальник охраны певицы сообщил сержанту, что он был со Спирс, никакой угрозы ее безопасности нет, и певица не хотела, чтобы полицейские входили на территорию.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Тот самый танец Шакиры, который, как утверждает Бритни, вдохновил ее

Позже адвокат артистки позвонил стражу порядка и заверил, что "только что разговаривал с певицей" и "заверил его, что у нее нет проблем ни психических, ни физических, ни каких-то еще".

"Кто-то скажет, что так она творчески самовыражается, кто-то возразит, что существует опасность для нее и ее ментального здоровья", — заявил Уорти.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс вспомнила свое выступление со змеей.