Селфи танцы: Бритни Спирс устроила пляски вокруг шеста с телефоном в руках

Артистка традиционно закрыла комментарии под публикацией, чтобы не читать неприятных реплик.

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41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, оставшись без мужа, не прекратила активно танцевать и публиковать видео своих плясок в соцсети. С недавних пор знаменитость обзавелась пилоном и теперь радует подписчиков еще более откровенной хореографией. Так, Спирс представила новое видео, где в ярко-розовом бикини и черных туфлях на каблуках двигается под песню Бейонсе "Don’t Hurt Yourself". Она гладит себя рукой, а ее движения и позы весьма откровенны.

В ролике Бритни танцует с телефоном в руках, снимая сама себя в зеркале.

Комментарии к видео артистка традиционно закрыла, чтобы, вероятнее всего, снова не читать десятков оскорбительных реплик, которых в последнее время для нее не жалели даже преданные поклонники. По мнению фанатов, певица перегибает палку, обнародуя очень откровенные фото и публикуя эмоциональные посты.

Не так давно в СМИ распространилась информация о том, что Спирс после того, как ее муж Сэм Асгари подал на развод после 14 месяцев брака, закрутила роман с бывшим домработником Полом Ричардом Солизом, у которого в прошлом есть проблемы с законом. Он отзывался об артистке как о феноменальной женщине.

Правда, уже вскоре стало известно, что звезда бросила его и сейчас снова остается одинокой.

Ранее Фокус писал, что скандально известный автомобиль Бритни Спирс выставили на продажу.