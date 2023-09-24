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Авто

Любимец папарацци: на продажу выставили скандально известное авто Бритни Спирс (видео)

авто Бритни Спирс, Бритни Спирс, Мерседес Бритни Спирс, Mercedes CLK
Фото: Backgrid | Бритни Спирс купила Mercedes CLK в 2007 году

Бритни Спирс использовала кабриолет Mercedes CLK в 2007 году. Автомобиль стал героем светской хроники, ведь певица неоднократно нарушала ПДД и даже попала в аварию.

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В США на продажу выставлен кабриолет Mercedes-Benz CLK350 2006 года. За обычное с виду авто просят приличную сумму в 70 000 долларов, ведь ранее этот автомобиль принадлежал Бритни Спирс. О машине рассказали на сайте музея Volo в Иллинойса, где он сейчас демонстрируется.

Mercedes CLK, авто Бритни Спирс, Бритни Спирс, Мерседес Бритни Спирс Fullscreen
Mercedes CLK350 проехал менее 40 000 км
Mercedes Бритни Спирс, авто Бритни Спирс, Бритни Спирс, Мерседес Бритни Спирс, Mercedes CLK Fullscreen
Авто хранится в музее в США

Бритни Спирс решила купить Mercedes CLK350 в 2007 году. У поп-дивы тогда начался сложный период жизни – звезда боролась с наркозависимостью, а также начала бракоразводный процесс с мужем Кевином Федерлайном.

авто Бритни Спирс, Бритни Спирс, Мерседес Бритни Спирс, Mercedes CLK Fullscreen
Автомобиль неоднократно становился героем светской хроники
Фото: Backgrid
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За Бритни Спирс постоянно охотились папарацци, поэтому ее Mercedes CLK стал героем светской хроники. На нем певица неоднократно нарушала ПДД – проезжала на красный свет, превышала скорость и перевозила ребенка без детского кресла. Однажды Бритни Спирс даже попала в небольшое ДТП на парковке – инцидент был запечатлен на видео.

Mercedes Бритни Спирс, авто Бритни Спирс, Бритни Спирс, Мерседес Бритни Спирс, Mercedes CLK Fullscreen
Салон Mercedes отделан кожей и деревом

В 2008 году Бритни Спирс госпитализировали и позже суд назначил опеку над ней. Она перестала водить Mercedes CLK, а три года спустя его выкупил музей Volo в штате Иллинойс. Теперь машине решили найти нового владельца.

Кабриолет Mercedes CLK350 оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 272 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, электропакет и навигацию. Пробег авто составляет немногим менее 40 000 км.

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