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Авто

Улюбленець папараці: на продаж виставили скандально відоме авто Брітні Спірс (відео)

авто Брітні Спірс, Брітні Спірс, Мерседес Брітні Спірс, Mercedes CLK
Фото: Backgrid | Брітні Спірс купила Mercedes CLK у 2007 році

Брітні Спірс використовувала кабріолет Mercedes CLK у 2007 році. Автомобіль став героєм світської хроніки, адже співачка неодноразово порушувала ПДР і навіть потрапила в аварію.

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У США на продаж виставлено кабріолет Mercedes-Benz CLK350 2006 року. За звичайне на вигляд авто просять пристойну суму в 70 000 доларів, адже раніше цей автомобіль належав Брітні Спірс. Про машину розповіли на сайті музею Volo в Іллінойсі, де він зараз демонструється.

Mercedes CLK, авто Брітні Спірс, Брітні Спірс, Мерседес Брітні Спірс, Мерседес Брітні Спірс Fullscreen
Mercedes CLK350 проїхав менше 40 000 км
Mercedes Брітні Спірс, авто Брітні Спірс, Брітні Спірс, Мерседес Брітні Спірс, Mercedes CLK Fullscreen
Авто зберігається в музеї в США

Брітні Спірс вирішила купити Mercedes CLK350 у 2007 році. У поп-діви тоді почався складний період життя — зірка боролася з наркозалежністю, а також почала процес розлучення із чоловіком Кевіном Федерлайном.

авто Брітні Спірс, Брітні Спірс, Мерседес Брітні Спірс, Mercedes CLK Fullscreen
Автомобіль неодноразово ставав героєм світської хроніки
Фото: Backgrid
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За Брітні Спірс постійно полювали папараці, тому її Mercedes CLK став героєм світської хроніки. На ньому співачка неодноразово порушувала ПДР — проїжджала на червоне світло, перевищувала швидкість і перевозила дитину без дитячого крісла. Одного разу Брітні Спірс навіть потрапила в невелику ДТП на парковці — інцидент було зафіксовано на відео.

Mercedes Брітні Спірс, авто Брітні Спірс, Брітні Спірс, Мерседес Брітні Спірс, Mercedes CLK Fullscreen
Салон Mercedes оздоблений шкірою і деревом

У 2008 році Брітні Спірс госпіталізували і пізніше суд призначив опіку над нею. Вона перестала водити Mercedes CLK, а три роки потому його викупив музей Volo у штаті Іллінойс. Тепер машині вирішили знайти нового власника.

Кабріолет Mercedes CLK350 оснащений 3,5-літровим V6 потужністю 272 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а оснащення включає клімат-контроль, електропакет і навігацію. Пробіг авто становить трохи менше 40 000 км.

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