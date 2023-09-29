Селена Гомес сходила на дружеский ужин с Бруклином Бекхэмом без его жены

Троица друзей сейчас находится в Париже, где проходит Неделя Моды.

Селена Гомес в эффектном черном платье сходила на дружеский ужин с Бруклином Бекхэмом, пока его жена Никола Пельтц была на YSL Beauty Party MYSLF в рамках Недели моды в Париже. Селена, Бруклин и Никола дружат и даже вместе встречали новый год, путешествуя на яхте. Сейчас троица отлично проводит время в Париже, а Селена Гомес наслаждается вниманием папарацци, демонстрируя стильные наряды. Об этом пишет Daily Mail.

Селена Гомес потрясающе выглядела в черном коротком платье от Versace за 4700 долларов, когда она прибыла в ресторан Loulou в Париже.

Эффектный образ Селены для дружеского ужина

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31-летняя певица дополнила короткое платье черными туфлями на шпильке и длинным черным пальто от Alexander Wang за 2500 долларов. Однако этот изысканный наряд она выбрала не для свидания, а для встречи с Бруклином Бекхэмом. Селена и Бруклин отужинали вместе, пока его жена Никола Пельтц веселилась на вечеринке YSL Beauty Party MYSLF. Там ей компанию составила подружка еще одного из братьев Бекхэм – модель Миа Риган, которая встречается с Ромео Бекхэмом.

Эффектный образ Селены для дружеского ужина

Это произошло после того, как Селена присоединилась к Николе Пельц и ее мужу Бруклину Бекхэму на спортивном матче на стадионе "Парк де Пренс" в минувшее воскресенье.

Селена, Никола и Бруклин на стадионе

Трио было замечено в толпе, когда местная команда "Пари Сен-Жермен" разгромила "Олимпик Марсель" со счетом 4:0.

В своих сториз в Instagram Селена продемонстрировала свою близкую дружбу с парой, поделившись забавным селфи с трио на стадионе.

Никола и Селена начали публиковать фото друг друга в социальных сетях ближе к концу 2022 года, после того как в сентябре стали верными друзьями.

С тех пор пара провела много времени вместе и даже встретили Новый год в Мексике.

Никола и Селена даже сделали одинаковые татуировки с ангелами, чтобы укрепить свою дружбу.

Иронично, но восемь лет назад, когда Селену спрашивали о Бруклине Бекхэме, она даже не знала, кто это, хоть ей и приписывали роман с ним.