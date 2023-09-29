Дуа Липа, Генри Кавилл и кот: вышел первый трейлер комедийного боевика "Аргайл"

Режиссером фильма стал Мэттью Вон, а роли исполнили самые известные актеры.

Стриминговый сервис Apple выпустил первый трейлер шпионского комедийного триллера Мэттью Вона "Аргайл". Главные роли в нем исполнили Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Джон Сина и даже Дуа Липа, которая недавно дебютировала в сверхпопулярном фильме "Барби", сыграв Барби-русалку. Об этом пишет Hollywood Reporter.

До первого трейлера про шпионскую комедию "Аргайл" не было известно практически ничего, но теперь ясно, что зрелище будет увлекательным. Ведь в нем даже есть кот, который попадает в различные передряги не выходя из своей переноски. К слову, после он ее покинет и из этого не выйдет ничего хорошего.

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Трейлер фильма "Аргайл"

По сюжету, владелица кота, писательница-интроверт Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), пишет популярные шпионские романы в которых суперагент Аргайл (Генри Кавилл) сражается с негодяями, встречается с красотками (одну из них играет Дуа Липа), и поразительно напоминает Джеймса Бонда. К слову, это интересный поворот сюжета, так как роль настоящего Бонда Кавиллу так и не досталась в прошлом, потому что он был "слишком молод", и уже, скорей всего не достанется, потому что теперь он "слишком стар".

Генри Кавилл и Дуа Липа в фильме "Аргайл" Фото: Apple

Но жизнь Элли Конвей переворачивается с ног на голову, когда ее новая книга оказывается слишком похожа на то, что происходит в мире настоящих супершпионов. И она оказывается в гуще событий, когда ее пытаются убить в поезде. Ее спасает неизвестный спаситель и начинается бодрое действо в стиле Мэттью Вона, который ранее снял трилогию "Кингсмен".

"Я виновен в том, что являюсь частью создания стереотипной культуры шпионов. Мне просто нравится идея снять шпионский фильм, который возьмет все стереотипы, а затем перевернет их с ног на голову", — рассказал Вон в интервью.

Он признался, что задумал свой новый фильм во время пандемии, когда наконец смог пересмотреть все свои любимые картины и в том числе "Роман с камнем", сюжет которого немного напоминает его новое творение. Там, как мы помним, тоже фигурирует писательница с котом, которая неожиданно оказывается в гуще событий, ранее описанных ею же в ее романтическо-приключенческих романах.

К слову, кот, который появляется в фильме, это личный кот Мэттью Вона.

Кот Чип Мэттью Вона исполнил главную роль в фильме Фото: Скриншот

"Когда Элли отправляется в приключение, она берет с собой кошку, а с кошками нелегко", — говорит Вон, поясняя, как его кот стал звездой.

"Что случилось в первый день съемок: у нас был профессиональный, очень дорогой кот-актер, который оказался совершенно бесполезен. Поэтому я уволил кота. У них нет никаких прав, слава Богу. И я пошел домой, подошел к спальне дочери, схватил ее кота и сказал: "Я одолжу его на три месяца", — шутит режиссер.

"Можете ли вы представить себе, что отправляетесь в приключение с котом? Но я был в этом приключении, каждый день ездил на работу и делил свой трейлер с чертовой кошкой. В начале этого фильма я ненавидел кошек. Я вообще-то собачник. И к концу съемок я привязался к этой мелочи. Мы стали друзьями, и теперь я люблю Чипа", — сказал Вон.

Сценарий написал Джейсон Фукс, а продюсерами фильма выступили Cloudy Productions и постоянные сотрудники Вона Адам Болинг и Дэвид Рид. А также его жена-супермодель Клаудия Шиффер. Именно она в свое время убедила своего мужа, продюсера фильмов Гая Ричи, снимать его собственные картины.

"Аргайл" появится в кинотеатрах 2 февраля 2024 года, а на Apple TV+ выйдет позже.

Ранее Клаудия Шиффер показывала дом в английской деревне, где живет ее семья. А на стене даже висит герб ее супруга.