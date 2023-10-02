Сергей Жадан объяснил, почему решил некоторое время не выступать за границей (видео)

Сергей Жадан объяснил, почему отменил поездки за границу, а также впервые прокомментировал развод со второй женой.

Украинский, поэт, писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан считает, что сейчас много работы в Украине и поездки за границу в настоящий момент могут быть восприняты двусмысленно, так как кто-то может выехать, а кто-то — нет. Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Сони Кошкиной.

"Должно пройти какое-то время, чтобы можно было говорить про целесообразность каких-то поездок за границу. Сейчас много работы в Украине. Сегодня, когда ты каждый раз выезжаешь за границу, ты понимаешь, что это может иметь двусмысленный вид. Кто-то может выехать, а кто-то — не может. Я гражданин Украины прежде всего. Вызывает каждый раз некое внутреннее смятение. Вопреки тому, что все мы каждый раз возвращаемся и никто из нас никогда не думал остаться. Мы привозим немалые средства и много полезных вещей", — отметил писатель.

По словам Сергея Жадана, у него было много поездок, но сейчас он их отменил, так как ему психологически очень тяжело.

"Мы много ездили весной. В какой-то момент ты понимаешь, что находишься не на своем месте. Несмотря на то, что приходит фантастическая публика, много украинцев, иностранцев, которые искренне поддерживают Украину. Но, это сугубо индивидуально", — сказал Жадан.

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Писатель также впервые высказался о разводе со второй женой Ириной Куницыной. Его второй брак продлился 15 лет, они воспитывают дочь Марию.

На вопрос Сони Кошкиной был ли фактор километров стал решающим он ответил: "Нет, в моей ситуации он не стал решающим, потому что у нас немного другая ситуация была.… действительно сегодня для многих из нас является решающим этот фактор километров… Сегодня ты четко понимаешь, что значит контакт, что значит привязанность, тепло между людьми".

На вопрос состоит ли он в новых отношениях, Жадан лаконично ответил: "Давай мы не будем касаться моей личной жизни так глубоко".

Напомним, 23 августа сообщалось, что Сергей Жадан и Кристина Соловий снова подогрели слухи о романе. Жадан и Соловий пригласили фанатов на презентацию артбука "Птах" в Октябрьском дворце в Киеве.

Также Фокус сообщал о первых слухах относительно вероятного романа украинских знаменитостей.