3 октября 2023 года: Дионисия Ареопагита — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя принимать подарки и осуждать людей.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Дионисия Ареопагита. Он был учеником апостола Павла, а также первым епископом в своем городе, который погиб от рук язычников. Святитель написал несколько произведений, повлиявших на развитие христианской философии.

Что нельзя делать 3 октября:

ложиться под хирургический нож;

принимать подарки;

осуждать людей.

Народные приметы и поверья:

тучи низко — скоро похолодает;

галки собрались стаей и кричат — к ясной погоде;

мыши копают норы на южной стороне – зима будет холодной.

День ангела празднуют:

Денис, Иван, Павел, Петр, Феодосия.

Родились в этот день:

1957 год — Люко Дашвар, украинская писательница;

1988 год – ASAP Rocky, американский рэпер, муж певицы Рианны.

Также в этот день:

1906 год — международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);

1917 год — в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;

1925 год — открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;

1952 год — в Лос-Анджелесе разрабатывают первую видеозапись на магнитную ленту.