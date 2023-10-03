3 октября 2023 года: Дионисия Ареопагита — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя принимать подарки и осуждать людей.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Дионисия Ареопагита. Он был учеником апостола Павла, а также первым епископом в своем городе, который погиб от рук язычников. Святитель написал несколько произведений, повлиявших на развитие христианской философии.
Что нельзя делать 3 октября:
- ложиться под хирургический нож;
- принимать подарки;
- осуждать людей.
Народные приметы и поверья:
- тучи низко — скоро похолодает;
- галки собрались стаей и кричат — к ясной погоде;
- мыши копают норы на южной стороне – зима будет холодной.
День ангела празднуют:
Денис, Иван, Павел, Петр, Феодосия.
Родились в этот день:
1957 год — Люко Дашвар, украинская писательница;
1988 год – ASAP Rocky, американский рэпер, муж певицы Рианны.
Также в этот день:
1906 год — международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);
1917 год — в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;
1925 год — открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;
1952 год — в Лос-Анджелесе разрабатывают первую видеозапись на магнитную ленту.