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Стиль життя

3 жовтня 2023 року: Діонісія Ареопагіта — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна приймати подарунки та засуджувати людей.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла, а також першим єпископом у своєму місті, який загинув від рук язичників. Святитель написав кілька творів, які вплинули на розвиток християнської філософії.

Що не можна робити 3 жовтня:

  • лягати під хірургічний ніж;
  • приймати подарунки;
  • засуджувати людей.

Народні прикмети та повір'я:

  • хмари низько — скоро похолодає;
  • галки зібралися зграєю і кричать — до ясної погоди;
  • миші копають нори на південній стороні — зима буде холодною.

День ангела святкують:

Денис, Іван, Павло, Петро, Феодосія.

Народилися в цей день:

1957 рік — Люко Дашвар, українська письменниця;

1988 рік — ASAP Rocky, американський репер, чоловік співачки Ріанни.

Також цього дня:

1906 рік — міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 рік — у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації та обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1952 рік — у Лос-Анджелесі розробляють перший відеозапис на магнітну стрічку.