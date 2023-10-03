Муж Бритни Спирс Сэм Асгари опубликовал видео из душа

Ирано-американская фитнес-модель решил напомнить о себе откровенными кадрами.

29-летний фитнес-тренер и начинающий актер Сэм Асгари, без пяти минут бывший муж американской певицы Бритни Спирс опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показал процесс подготовки к церемонии вручения премии Hollywood Beauty Awards. Это был его первый выход после новостей о разводе.

На кадрах молодой мужчина купается в душе, демонстрируя атлетическое телосложение. Затем он запечатлел себя в белом полотенце, обмотанном вокруг бедер. Сэм чистит зубы и целует собаку Поршу, а затем надевает костюм от Balmain.

Далее пользователи видят Асгари на красной дорожке, где он профессионально позирует многочисленным фотографам.

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"Готовимся вручить награду на @hollywoodbeautywards", – подписал он запись. Комментарии к публикации Асгари закрыл.

На красной дорожке мужчина появился всего через месяц после того, как его пока еще жена Бритни призналась в ощущении, что Сэм ею манипулирует и предает ее.

Пока что между супругами продолжается процесс развода, однако Спирс уже вовсю наслаждается свободной жизнью. Она не раз была замечена с другими мужчинами, а ее танцы стали более откровенными и даже опасными, поскольку певица стала использовать ножи, хоть и не настоящие.

"Бритни просто хочет наслаждаться своей свободой и встречаться с горячими парнями — кажется, это приоритет. Но трудно понять, чего на самом деле хочет Бритни в будущем — это так часто меняется", – рассказал журналистам один из друзей артистки.

После того как брак звезды рухнул, она задумалась о том, чтобы помириться с некоторыми членами своей семьи. В последнее время ее часто видели с братом Брайаном. По словам источника, она всегда была близка с ним и сестрой.

Ходят слухи и о том, что Бритни не против помириться с матерью Линн.

"Теперь, когда у нее больше нет Сэма, на которого она могла бы положиться, Бритни более открыта для возможности наладить отношения с мамой. Она не уверена, что они когда-нибудь смогут полностью выздороветь, но она открыта для этого", — сказал инсайдер.

В то же время она не собирается мириться со своим отцом Джейми Спирсом.

"Бритни не намерена мириться со своим отцом. Джейми — последний человек, к которому она когда-либо обратилась. Скорее всего, он никогда больше не станет частью ее жизни", – говорят знакомые артистки.

Ранее Фокус писал о том, что Бритни рассталась со своим бойфрендом с криминальным прошлым.