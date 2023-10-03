67-летняя Ким Кэтролл позировала для бельевого бренда Ким Кардашьян (фото)

Актриса продемонстрировала боди до середины бедра и длинное платье.

Англоканадская актриса Ким Кэтролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе", сейчас переживает настоящий всплеск популярности. Актриса в свои 67 лет стала одной из героинь новой рекламной компании бренда корректирующей одежды Ким Кардашьян SKIMS. Фото звезды в новинках марки появились не только в ее аккаунте, но и на странице у Ким.

В кампании Best of SKIMS Кэтролл продемонстрировала свою подтянутую фигуру в глубоком черном боди и туфлях на шпильках. Для фотосессии ее светло-русые волосы длиной до ключиц были уложены в сексуально взлохмаченные и объемные кудри. Ее макияж – минималистичный и сияющий, с мерцающими серо-коричневыми тенями для век и румянами персикового цвета в сочетании со светло-коричневой помадой холодного тона.

Она сидит на столе и говорит на камеру.

"Как я отношусь к SKIMS? О, вы хотели бы знать, не так ли? Чертовски потрясающе", – произносит актриса.

Позже она призналась, что ей было очень приятно сниматься для SKIMS, и больше всего ей понравилось боди до середины бедра.

"Это феноменально. И это заставляет меня чувствовать себя уверенно каждый раз, когда я его ношу", – подчеркивает Ким.

Видео заканчивается тем, что Кэтролл встает из-за стола и машет в камеру, прежде чем уйти с важным видом.

На фотографиях для кампании актриса также снялась в обтягивающем платье макси с длинными рукавами.

К пятикратной номинантке премии "Эмми" также присоединились модель и актриса Барби Хари Неф, певица и актриса из Бель-Эйра Коко Джонс, актриса Лана Кондор, а также обладательница "Грэмми", певица и автор песен Нелли Фуртадо.

Ранее Фокус писал, что Ким Кэтролл появилась на модном показе со своим бойфрендом. Она выглядела великолепно в черном костюме из эко-кожи.