Семь самых милых моментов между Кейт Миддлтон и принцем Джорджем

Принц и принцесса Уэльские впервые стали родителями в 2013 году.

Кейт Миддлтон впервые стала мамой в июле 2013 года, когда родила принца Джорджа, будущего короля Великобритании. С тех пор малыш вырос в симпатичного подростка, который все чаще выходит в свет без матери, посещает с отцом спортивные соревнования и даже играет важную роль в официальных мероприятиях, как это было на коронации дедушки. За это время накопилось немало милых фото, демонстрирующих глубокую привязанность между принцессой Уэльской и ее старшим ребенком. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Уильям и принцесса Кейт, напомним, являются родителями десятилетнего Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи.

Уильям и Кейт регулярно посещают школы, где учатся их дети и, как говорят, планируют свои визиты и важные мероприятия с учетом распорядка дня своих детей.

Крестины принца Джорджа

В октябре 2013 года состоялись крестины маленького принца в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс в Лондоне. Событие было важным и ответственным, ведь Джордж стал звездой с момента своего рождения.

Крестины принца Джорджа

Трехмесячный принц был на службе в традиционном королевском крестильном платьице, а его мать выглядела очень элегантно в кремовом пальто Alexander McQueen с рюшами и шляпке от Jane Taylor.

Первый королевский тур

Джордж сопровождал своих родителей в его первом королевском туре по Австралии и Новой Зеландии, когда ему было всего восемь месяцев в апреле 2014 года.

Принц Джордж в Новой Зеландии Фото: Getty Images

Во время игры в родительской группе в Веллингтоне Джордж покорил всех, когда фотографу удалось запечатлеть его нежные объятия с матерью.

Первые шаги

Летом 2014 года Джордж сделал свои первые шаги на публике на матче по поло, а Кейт протянула сыну руку помощи.

первые шаги принца Джорджа

Конечно, этот милый момент не остался без внимания папарацци.

Официальное появление на балконе

Принц Джордж в 2016 году был еще слишком мал, чтобы понять, что шоу с самолетами на Trooping the Color устроили не для его личного развлечения.

Принц Джордж на своем первом параде Фото: Getty Images

Но он был в восторге и явно получил больше удовольствия, наблюдая за парадом, чем его сестра Шарлотта, которая в итоге начала капризничать.

Первое публичное выступление Джорджа

У Джорджа был лучший день со своими родителями, когда Уильям и Кейт взяли его на Королевское международное воздушное шоу в ВВС Великобритании в Фэрфорде в 2016 году.

Принц Джордж на авиабазе Фото: Getty Images

Принцесса держала на руках своего очарованного сына, указывая на разные самолеты.

Королевский тур по Канаде

Кейт и Джордж провели тихий момент вместе, как мать и сын, на детской вечеринке во время королевского визита в Канаду в 2016 году.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта в Канаде

Поначалу юный принц казался немного смущенным, но вскоре уже играл с мыльными пузырями в компании своей матери и других детей.

Капризный принц

Когда-нибудь, когда принц Джордж вырастет, ему точно будет стыдно за фото, сделанные в королевской ложе на финале мужского одиночного разряда Уимблдона, 10 июля 2022. Обычно детей не приглашают в ложу, но для членов королевской семьи делают исключения. И Джордж, так увлеченно наблюдал за матчем, что полез пальцем в нос.

Конфуз принца Джорджа на Уимблдоне Фото: Getty Images

Секундная оплошность моментально была зафиксирована фотографами. И его мать, судя по всему, ничего не заметила.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким строгим правилам следуют принц Джордж, его сестра и младший брат.