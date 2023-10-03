Кейт Миддлтон второй раз за неделю появилась в одном и том же наряде (фото)

Раньше принцесса Уэльская не носила костюмы в полоску, но теперь, похоже, она обратила на них внимание.

Принц Уильям и принцесса Кейт посетили столицу Уэльса Кардифф, чтобы вместе с местными жителями отпраздновать начало Месяца афро-американской истории и отметить 75-летие прибытия в Великобританию лайнера HMT Empire Windrush с переселенцами из британских колоний на Карибских островах, которые приплыли в поисках лучшей жизни, пишет Hello.

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Кейт выбрала для поездки темно-синий костюм в полоску и с золотыми пуговицами от премиального британского бренда Holland Cooper. В нем же она парой дней ранее была на встрече с гендиректором Apple, американским бизнесменом Тимом Куком. Образ она дополнила белой блузой и синими замшевыми туфлями-лодочками.

Во время своего визита пара посетила павильон Грейндж, где пообщалась с группой пожилых мужчин и женщин. Члены королевской семьи были представлены членам организации Windrush Cymru Elders, Black History Cymru 365 и Молодежного форума этнических меньшинств Уэльса, которые регулярно встречаются в Grange Pavilion, общественном центре. Раньше это был пустующий павильон для игры в боулинг.

Кейт выглядела стильно в темном костюме в полоску Фото: Getty

Пространство предлагает общественное кафе, возможности трудоустройства и обучения для тех, кто в этом нуждается..

Уильям и Кейт побеседовали с членами Windrush Cymru Elders, группы, созданной в 2017 году, целью которой является содействие пониманию проблем и потребностей старейшин этнических меньшинств, а также чествование вклада поколения Виндраш.

Кроме всего прочего высокопоставленные гости поиграли в теннис.

После Грейнджа супруги отправились в среднюю школу Фицалан Дети, размахивая валлийскими флагами, были рады увидеть принца и принцессу лично.

Уильям и Кейт поговорили с группой шестиклассников, которые работают над получением уровня A, а также над профессиональными исследованиями, такими как естествознание, технология и спорт.

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